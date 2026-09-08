Hệ thống phòng không Vampire cực kỳ đáng sợ với phần mềm AI

Hệ thống phòng không Vampire được các đồng minh cung cấp cho Ukraine sẽ gia tăng khả năng chiến đấu vượt trội.

Công ty Shield AI đã thông báo về việc cấp phép cho đối tác công nghệ là Công ty L3Harris Technologies sử dụng phần mềm Tracker Counter-Unmanned Aircraft System (Tracker C-UAS).

Theo đại diện Shield AI, hệ thống này sẽ được tích hợp vào hệ thống tên lửa Vampire để tạo ra một tổ hợp vũ khí chống máy bay không người lái thống nhất.

Theo nhà phân tích Michael Bonnert của Công ty tư vấn RAND, sự tích hợp như vậy sẽ cho phép phát hiện tốt hơn và bắn hạ hiệu quả hơn các máy bay không người lái phản lực di chuyển ở tốc độ cao, tương tự Geran-4/5 của Nga.

Chương trình Tracker C-UAS hoạt động dựa trên trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính, phân tích hình ảnh từ camera quang điện tử và hồng ngoại. Nó sẽ phát hiện và theo dõi các mục tiêu trên không từ xa mà không cần sử dụng radar hoặc bức xạ tín hiệu vô tuyến.

Nhờ vào cơ chế hoạt động thụ động của trí tuệ nhân tạo, các nhân viên vận hành có thể phát hiện mối đe dọa từ trước và không để lộ vị trí của mình trước các phương tiện trinh sát của đối phương.

Bệ phóng tổ hợp phòng không Vampire được dỡ khỏi máy bay vận tải quân sự.

Tổ hợp Vampire được trang bị vũ khí dẫn đường tích hợp hệ thống quang điện tử WESCAM MX-10 bao gồm camera ảnh nhiệt và camera truyền hình để phát hiện mục tiêu, dẫn hướng và bắn tên lửa. Bệ phóng được thiết kế cho bốn tên lửa dẫn đường cỡ 70mm.

Cốt lõi của hệ thống là tên lửa dẫn đường APKWS do BAE Systems sản xuất. Từ năm 2023, tổ hợp Vampire đã hoạt động hơn 350.000 giờ trong điều kiện chiến đấu và phá hủy hàng trăm UAV trên chiến trường, bao gồm cả máy bay không người lái của Lực lượng vũ trang Ukraine.