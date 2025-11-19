"Hệ thống tên lửa phòng không Tor có thể bắn hạ tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh - Pháp cung cấp cho Lực lượng vũ trang Ukraine mà hầu như không gặp vấn đề gì".

Theo TASS, chỉ huy khẩu đội tên lửa với biệt danh Orenburg đã tuyên bố như vậy. Quân nhân này cho biết việc thực hiện nhiệm vụ không khó với Tor. Hệ thống phòng không này hoàn toàn không có bất kỳ mục tiêu khó nhằn nào.

Orenburg sau đó giải thích mọi việc diễn ra như thế nào. Khi biết có thể xuất hiện tên lửa vừa được phóng, họ nhận lệnh và triển khai và chờ đợi để sẵn sàng tiêu diệt.

Mặc dù mục tiêu không phức tạp, nhưng tên lửa đang bay ở độ cao khá thấp và tốc độ cao. Điều quan trọng nhất là phát hiện và nhận dạng kịp thời. Sau đó kíp trắc thủ sẽ hành động theo lệnh.

Tor-M2 là hệ thống phòng không tầm ngắn của Nga, được thiết kế để bảo vệ quân đội và các cơ sở quân sự khỏi máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình, tên lửa dẫn đường và máy bay không người lái.

Hệ thống này có khả năng tự chủ cao và đủ khả năng hoạt động ngay cả khi đang di chuyển và phóng đạn đánh chặn trong điều kiện thời tiết bất lợi với xác suất trúng đích cao.

Hệ thống phòng không Tor đủ khả năng bắn hạ tên lửa Storm Shadow một cách dễ dàng.

Mặc dù quân nhân Nga rất tự tin với vũ khí của mình, nhưng thực tế chiến trường lại cho thấy tên lửa hành trình Storm Shadow hiện là một trong những vũ khí phương Tây gây ra thiệt hại nhiều nhất cho các mục tiêu trong lãnh thổ Nga.

Không chỉ tên lửa hành trình tối tân như Storm Shadow, những vũ khí "thô sơ" hơn như máy bay không người lái cảm tử hay loại FP-5 Flamingo mới ra mắt gần đây cũng không bị đánh chặn với xác suất cao như những gì Quân đội Nga khẳng định.