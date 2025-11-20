Hệ thống phòng không Terrahawk Paladin đầu tiên tham chiến

Pháo phòng không Terrahawk Paladin trên khung gầm MAN HX.

Trung đoàn tên lửa phòng không số 156 của Không quân Ukraine đã nhận được hệ thống phòng không Terrahawk Paladin từ Anh.

Video về hoạt động chiến đấu của đơn vị đã được công bố và thu hút sự quan tâm lớn từ giới truyền thông.

Hệ thống Terrahawk Paladin được lắp đặt trên khung gầm xe tải việt dã MAN HX, có thể tháo dỡ nhanh chóng khi cần thiết. Tổ hợp cũng được trang bị thêm màn hình radar bảo vệ.

Xin nhắc lại rằng việc chuyển giao Terrahawk, do MSI Defence Systems phát triển, đã được biết đến vào tháng 10 năm 2023, khi Vương quốc Anh công bố gói viện trợ quân sự mới. Số lượng hệ thống phòng không đã chuyển giao không được nêu rõ.

Một tính năng đáng chú ý của Terrahawk Paladin là khả năng hoạt động hoàn toàn tự động, cũng như được trang bị các cảm biến và hệ thống để phát hiện, theo dõi và tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển ở khoảng cách gần.

Để tiêu diệt mục tiêu, một khẩu pháo sẽ được sử dụng, cỡ nòng có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng. Theo tiêu chuẩn, hệ thống được trang bị pháo Mark 44 Bushmaster II 30 mm, có thể thay thế bằng phiên bản 40 mm. Hiện tại Ukraine đã nhận được một phiên bản pháo 30 mm.

Cùng với pháo, bệ phóng này còn được trang bị một cột radar cố định có tầm nhìn toàn diện để phát hiện các mục tiêu có diện tích phản xạ thấp.

Hệ thống phòng không Terrahawk Paladin phiên bản lắp đặt cố định.

Trước đó các hệ thống phòng không được Anh cung cấp cho Ukraine như Raven với tên lửa AIM-132 ASRAAM đã tỏ ra đặc biệt hiệu quả khi bắn hạ hàng trăm mục tiêu hàng không của Nga.