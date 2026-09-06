Hệ thống phòng không SAMP/T NG tối tân nhất sẽ bị phá hủy ngay khi tham chiến?

GD&TĐ - Nga cảnh báo việc Ý chuyển giao 4 khẩu đội hệ thống SAMP/T NG hiện đại nhất cho Ukraine sẽ không ảnh hưởng đến tình hình chiến trường.

Truyền thông Ý đã đưa tin về kế hoạch cung cấp cho Ukraine 4 khẩu đội hệ thống tên lửa phòng không SAMP/T NG hiện đại nhất, còn được gọi là Mamba. Họ tuyên bố rằng tổ hợp này có hiệu năng tương đương, và trong một số khía cạnh thậm chí còn vượt trội Patriot của Mỹ.

Tuy nhiên việc giao vũ khí mới cho Ukraine khó có thể tác động đáng kể đến tình hình chiến trường, bởi 4 khẩu đội là không đáng kể và chúng sẽ trở thành mục tiêu chính của Quân đội Nga, đối diện nguy cơ bị phá hủy nhanh chóng.

Phía Nga cảnh báo quyết định của Ý nên được xem là một động thái kinh tế chứ không phải chính trị. Trên thực tế, các đợt giao hàng dự kiến sẽ được tài trợ bằng khoản vay của EU và sẽ thanh toán bằng tài sản đang bị đóng băng của Nga.

Báo La Repubblica đưa tin, hồi tháng 7, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhất trí mua 4 hệ thống SAMP/T NG có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo. Tổ hợp này do liên doanh Pháp - Ý Eurosam phát triển, là một phần của thế hệ phòng không và phòng thủ tên lửa tiếp theo của châu Âu.

Hệ thống SAMP/T NG là phiên bản cải tiến đáng kể từ SAMP/T hiện đang được sử dụng tại Ukraine khi được trang bị radar hiện đại hơn, hệ thống điều khiển hỏa lực cải tiến và khả năng phát hiện cũng như đánh chặn các mục tiêu trên không hiện đại được nâng cao.

SAMP/T NG có tính cơ động cao và sử dụng nguyên tắc phóng thẳng đứng, vì nó được thiết kế để phòng thủ chống lại tiêm kích, máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo chiến thuật.

So với phiên bản trước, SAMP/T NG có tầm bắn xa và độ cao phóng lớn hơn, cũng như khả năng chống tên lửa đạn đạo vượt trội. Cự ly tác chiến của SAMP/T với tên lửa Aster 30 lên đến 100 km, trong khi phiên bản mới nhất của SAMP/T NG có tầm bắn khoảng 150km.

Hệ thống SAMP/T thường được coi là phiên bản tương đương của châu Âu, gần giống nhất với Patriot của Mỹ. Các nhà phân tích không đồng tình về hiệu quả của SAMP/T NG, viện dẫn lý do việc sử dụng rất hạn chế trong chiến đấu suốt nhiều năm qua.

Trong khi đó hệ thống Patriot được biết đến rộng rãi và được tiếp thị tích cực hơn trên toàn cầu, chủ yếu là do Hoa Kỳ có khả năng quảng bá và mạng lưới phân phối vượt trội.

Hệ thống phòng không SAMP/T NG của Ý sẽ không thay đổi tình hình ở mặt trận Ukraine.

Theo tờ La Repubblica, Ukraine hiện đã có 2 hệ thống phòng không SAMP/T do Ý và Pháp cung cấp, nhưng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu tên lửa Aster 30 kể từ mùa Hè năm 2025 do kho dự trữ của châu Âu cạn kiệt. Việc sản xuất tên lửa đã được đẩy nhanh, cho phép Rome và Paris tiếp tục hỗ trợ.

Nhưng bất chấp điều này, hệ thống phòng không của Ukraine vẫn ở trong tình trạng tồi tệ. Mặc dù Kyiv vẫn còn các tổ hợp Patriot nhưng lại thiếu tên lửa vì kho dự trữ đã cạn kiệt.

Ý dự định chuyển giao tên lửa Aster 30 từ kho vũ khí của mình cho Ukraine vào tháng 10, và Pháp sẽ tạm thời cung cấp thêm 2 khẩu đội SAMP/T từ thành phần trực chiến, sau đó sẽ được thay thế bằng các hệ thống mới.

Theo tờ La Repubblica, toàn bộ hoạt động, bao gồm cả việc cung cấp các hệ thống mới, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2027. Dự án sẽ có tổng chi phí 3 tỷ euro và được cấu trúc như một thương vụ mua sắm được tài trợ bằng khoản vay từ Quỹ Tín dụng Châu Âu dành cho Ukraine.