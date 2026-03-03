Trung tâm Tác chiến Không quân (CEAM-AWC) thuộc Lực lượng vũ trang Pháp đã tiếp nhận hệ thống phòng không SAMP/T NG đầu tiên có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung.

Đơn vị đã thông báo điều này trên trang LinkedIn của mình. Theo tuyên bố, sự xuất hiện của hệ thống SAMP/T NG tại CEAM mở ra một kỷ nguyên mới cho hệ thống phòng không của Pháp và châu Âu.

Vào năm 2015, Bộ Tổng tham mưu Pháp đã yêu cầu nâng cấp radar, bệ phóng và hệ thống điều khiển hỏa lực để đáp ứng khả năng của tên lửa ASTER 30 B1 NT thế hệ mới, có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo với tầm bắn lên tới 1.500km.

Đơn vị DSA-LADA thuộc CEAM đóng vai trò then chốt trong việc thẩm định hệ thống, dựa trên nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng không và vận hành SAMP/T.

Việc bàn giao hệ thống SAMP/T NG đầu tiên cho phép bắt đầu thử nghiệm vận hành chuyên sâu, sau đó tổ hợp này sẽ được tích hợp dần vào Lực lượng vũ trang Pháp.

Các chuyên gia của CEAM sẽ kiểm tra, đặc biệt là việc triển khai và tháo dỡ tổ hợp, việc tích hợp các trạm vô tuyến mới, cũng như quá trình trao đổi và truyền dữ liệu chiến thuật với các trung tâm điều khiển (C2) và liên kết phòng không.

Họ cũng sẽ đánh giá khả năng triển khai, tính cơ động và khả năng tự chủ năng lượng của hệ thống, có tính đến việc vận hành nhanh chóng, cũng như sự tích hợp chức năng và các hệ thống thông tin liên lạc vào mạng lưới phòng không tổng thể.

Thử nghiệm tên lửa đánh chặn Aster 30 B1NT thuộc hệ thống SAMP/T NG.

Tháng 12/2015, quân đội Pháp trao cho Eurosam hợp đồng phát triển tên lửa Aster 30 Block 1 NT (công nghệ mới). Tháng 12/2016, Ý tham gia vào dự án phát triển này.

Tên lửa đánh chặn thế hệ mới sẽ được trang bị hệ thống định vị mục tiêu trên không (ARGSN) tiên tiến, hoạt động ở băng tần Ka.

Nhờ đó, đầu dò sẽ có khả năng phát hiện và xác định mục tiêu ở khoảng cách xa hơn và theo dõi quỹ đạo của chúng với độ chính xác cao. Tên lửa cũng sẽ được trang bị động cơ cải tiến.

Tên lửa mới dự kiến sẽ tấn công các mục tiêu ở độ cao lên đến 25.000m trong bán kính 150km và có hiệu quả khi chống lại các mục tiêu bay tốc độ vượt quá Mach 5.

Giới chức quân sự cho rằng điều này sẽ giúp tên lửa phòng không mới có khả năng đánh chặn ngay cả các tên lửa đạn đạo có tầm bắn lên đến 1.500km.

Tên lửa Aster Block 1 NT được tích hợp vào cả tổ hợp SAMP/T NG trên mặt đất đã được hiện đại hóa và các hệ thống hạm tàu đang trải qua quá trình hiện đại hóa kỹ thuật toàn diện.

Các cuộc thử nghiệm bắn thành công đầu tiên của tên lửa mới đã được tiến hành vào tháng 10/2024. Tổ hợp SAMP/T NG hiện đại hóa đầu tiên dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong biên chế quân đội Pháp vào năm 2026.

Ngoài khả năng sử dụng tên lửa mới, tổ hợp này cũng sẽ nhận được radar Kronos Grand Mobile High Power mới từ Leonardo của Ý và hệ thống Ground Fire 300 từ Thales của Pháp.

Khí tài này được cho là có tầm phát hiện mục tiêu lên đến 350km và độ cao 30km. Chính phủ Ý đã đặt mua 4 hệ thống SAMP/T NG, trong khi Pháp đặt hàng 8 hệ thống.

Ukraine sẽ nhận được 8 tổ hợp SAMP/T NG theo một thỏa thuận song phương với Pháp. Kyiv đang rất mong chờ vũ khí này bởi theo giới thiệu, nó được thiết kế nhằm "đặc trị" tên lửa siêu thanh như Kh-47M2 Kinzhal.