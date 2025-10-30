Hệ thống phòng không robot tích hợp AI gây kinh ngạc

Hệ thống này được thiết kế để tiêu diệt máy bay không người lái trinh sát bay thấp bằng phương tiện đánh chặn động học cũng là UAV, được giới thiệu là giải pháp di động, phản ứng nhanh để đối phó với các mối đe dọa trên không đang phát triển.

Impulse-PVO được trang bị 8 đầu đạn là "máy bay không người lái đánh chặn", mỗi chiếc nặng 1,35 kg và có khả năng đạt tốc độ lên tới 200 km/h.

Hệ thống này được thiết kế để tiêu diệt các máy bay không người lái cỡ nhỏ mà không cần tên lửa, sử dụng động năng tác động trực tiếp từ UAV đánh chặn được phóng từ một bệ phóng robot trên mặt đất.

Theo công ty, Impulse-PVO hoạt động trên phổ tần số từ 700 MHz đến 6.200 MHz, cho phép hoạt động trong các môi trường điện từ phức tạp. Hệ thống nhỏ gọn này được thiết kế để điều khiển từ xa, là một phần của chiến lược rộng hơn nhằm tự động hóa phòng không tầm ngắn cho các đội hình cơ động hoặc những vị trí quan trọng.

Một máy bay không người lái đánh chặn của hệ thống Impulse-PVO.

Nền tảng Impulse-PVO gia nhập một lớp hệ thống robot chiến trường mới tại Nga, ưu tiên bảo vệ theo cách tự động hoặc điều khiển từ xa.

Mặc dù thời gian triển khai chính xác của hệ thống vẫn chưa được tiết lộ, nhưng sự ra mắt công khai của nó diễn ra trong bối cảnh Nga nỗ lực thích ứng với việc sử dụng UAV ngày càng tăng trong xung đột hiện đại.

Phương pháp của Impulse-PVO cung cấp một giải pháp thay thế có chi phí thấp cho các hệ thống phòng không tầm ngắn dựa trên tên lửa truyền thống, có khả năng cho phép triển khai trên diện rộng trên các đoàn xe, căn cứ tác chiến tiền phương hoặc cơ sở hạ tầng dân sự.

Một máy bay không người lái đánh chặn được đội an ninh cá nhân của Tổng thống Nga Vladimir Putin sử dụng.

Đáng chú ý, một phiên bản cầm tay của hệ thống máy bay không người lái đánh chặn tương tự đã được phát hiện đầu năm nay tại St. Petersburg, được đội an ninh cá nhân của Tổng thống Nga Vladimir Putin mang theo.

Trong một lần xuất hiện trước công chúng tại thành phố, một thành viên của đơn vị bảo vệ tổng thống đã được nhìn thấy cầm trên tay một máy bay không người lái nhỏ gọn kiểu FPV được thiết kế cho các hoạt động chống UAV.

Sự hiện diện của máy bay đánh chặn này đã thu hút sự chú ý nhờ kích thước lớn và cấu hình rõ ràng tập trung vào mục đích chiến đấu.

Mặc dù các quan chức không bình luận về thiết bị này, nhưng việc công khai cho thấy công nghệ hỗ trợ Impulse-PVO đã được điều chỉnh để phục vụ cho nhiệm vụ bảo vệ chặt chẽ và an ninh cho VIP, bên cạnh mục đích sử dụng quân sự thông thường.