Hệ thống phòng không Pantsir-S1M được trang bị tên lửa đánh chặn hai tầng 57E6 có tốc độ lên tới 4.700 km/h và tầm bắn 20 km, cùng với đạn 57E6M thế hệ mới có tốc độ siêu thanh 6.120 km/h, tầm bắn hơn 35 km và độ cao đạt khoảng 18 - 20 km.

Theo các chuyên gia, hệ thống Pantsir-S1M nâng cấp còn được trang bị radar dẫn đường 1RS2-3 mạnh mẽ hơn, sử dụng ăng ten mảng pha chủ động, gói hiện đại hóa này về cơ bản đã biến Pantsir-S1M thành một tổ hợp tầm trung, có khả năng phát hiện các mục tiêu như máy bay chiến đấu F-16A ở cự ly lên tới 60 km.

Phân tích khả năng của hệ thống được nâng cấp, các nhà phân tích chỉ ra rằng khác với phiên bản tiêu chuẩn, vốn chỉ phát hiện đạn HIMARS ở tầm bắn khoảng 12 km và bắn hạ chúng trong cự ly khoảng 5 - 8 km, Pantsir-S1M có thể phát hiện các loại đạn tương tự ở tầm bắn khoảng 20 km và phá hủy chúng từ cách xa tới 13 km.

Hơn nữa, tốc độ tối đa của mục tiêu mà Pantsir-S1M nhắm đến đã tăng lên 2.000 m/s. Để so sánh, hệ thống phòng không Patriot PAC-3 của Mỹ có thông số lớn nhất là 2.200 m/s.

Hệ thống phòng không Pantsir-S1M có nhiều cải tiến rất đáng chú ý.

Một trong những tính năng quan trọng của Pantsir-S1M, theo các chuyên gia, là sự hiện diện của tên lửa đất đối không với đầu đạn động năng Zavesa. Điều này cho phép hệ thống tấn công mục tiêu bằng phương pháp tiêu diệt trực tiếp.

Đáng chú ý, khi được triển khai và tích hợp đúng cách vào một hệ thống phòng không đa tầng, liên kết mạng, các tổ hợp này có thể chống lại thành công nhiều loại mục tiêu, bao gồm tên lửa hành trình Storm Shadow và JASSM-ER, cũng như tên lửa đạn đạo ATACMS và tên lửa chống radar AGM-88G mới nhất của Mỹ.

Hơn nữa, các hệ thống được nâng cấp có thể được trang bị tên lửa phòng không 19Ya6 nhỏ gọn để chống lại các nhóm tác chiến gồm hàng chục máy bay không người lái.

Theo Reporter



