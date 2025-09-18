Hệ thống phòng không laser Iron Beam đạt được tối đa sức mạnh

Israel đã hoàn tất việc phát triển hệ thống phòng không laser Iron Beam và đang chuẩn bị đưa vào sản xuất loạt tổ hợp đầu tiên, Bộ Quốc phòng Israel cho biết.

Tập đoàn Rafael cùng với Bộ Quốc phòng Israel đã hoàn thành loạt thử nghiệm cuối cùng. Trong các bài kiểm tra, Iron Beam đã đánh chặn thành công tên lửa, đạn cối và máy bay không người lái.

Dự kiến hệ thống vũ khí laser hoàn chỉnh đầu tiên sẽ được Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đưa vào sử dụng từ cuối năm 2025.

Trong quá trình đưa hệ thống vào vận hành, giới chức quân sự Tel Aviv đã quyết định đặt cái tên mang tính biểu tượng "Or Eitan" để tưởng nhớ chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Egoz Eitan Oster, người đã thiệt mạng ở Nam Lebanon vào năm ngoái.

Hệ thống phòng không laser Iron Beam.

Hệ thống vũ khí laser Iron Beam được thiết kế để bổ sung cho tổ hợp phòng không Iron Dome và tăng hiệu quả tổng thể của mạng lưới phòng không và phòng thủ tên lửa đa lớp của Israel.

Theo Rafael, hệ thống mới có thể đánh chặn đạn pháo phản lực, đạn cối và máy bay không người lái ở khoảng cách từ hàng trăm mét đến vài km. Hợp đồng đầu tiên về cung cấp các tổ hợp, trị giá khoảng 200 triệu đô la, đã được ký kết vào cuối tháng 10 năm 2024.

Giới chuyên môn cho rằng lợi thế chính của hệ thống laser Iron Beam là tính hiệu quả về mặt chi phí cực cao so với các loại vũ khí đánh chặn tên lửa truyền thống.

Ví dụ, giá của tên lửa đánh chặn Tamir thuộc hệ thống phòng không Iron Dome lên tới 60.000 đô la, trong khi Iron Beam chỉ có giá vài đô la mỗi phát bắn. Cho đến nay, IDF và Rafael đã thử nghiệm một hệ thống laser nguyên mẫu trong nhiều điều kiện khác nhau.

Hệ thống phòng không laser Iron Beam của Israeld đã hoàn thành đầy đủ các bài thử nghiệm để bước vào thời kỳ sản xuất hàng loạt.