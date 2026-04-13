Kíp chiến đấu của hệ thống phòng không Tor.

Vậy hệ thống phòng không Nga đã phải thay đổi thế nào trong suốt thời gian xung đột? Cùng đọc bài viết của hãng RIA.

Các phức hợp tầm xa

Các hệ thống phòng không tầm xa S-300PM1/PM2, hệ thống S-400 hiện đại hơn, hệ thống tên lửa và pháo Pantsir-S1 bảo vệ các cơ sở quân sự và dân sự quan trọng khỏi các cuộc tấn công từ trên không, phá hủy các mục tiêu lớn như máy bay, trực thăng và tên lửa đạn đạo.

Các kíp vận hành các hệ thống này chịu trách nhiệm cho phần lớn các vụ bắn hạ máy bay Ukraine.

Dưới đây chỉ là một vài ví dụ về các vụ tấn công. Tháng 3/2022, hệ thống phòng không S-400 đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-27 trên bầu trời thủ đô Kiev ở khoảng cách khoảng 150km.

Tháng 10 cùng năm, hệ thống S-300 đã phá hủy một máy bay chiến đấu Su-27 và một máy bay Su-24 trên vùng Poltava ở khoảng cách khoảng 220km. Đến mùa Thu năm 2023, 24 máy bay của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bị phá hủy chỉ trong vòng 5 ngày.

Kết quả này đạt được nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa hệ thống S-400 Triumph với máy bay cảnh báo sớm trên không A-50.

Máy bay của NATO cũng không phải là ngoại lệ. Vào tháng 1/2026, các phương tiện truyền thông, trích dẫn lời một chỉ huy sư đoàn với mật danh Sever đưa tin về việc một máy bay chiến đấu F-16 bị bắn hạ bởi một kíp lái S-300.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa cũng hiệu quả chống lại các vũ khí dẫn đường chính xác của phương Tây khi đã đánh chặn hầu hết các tên lửa đạn đạo ATACMS của Mỹ mà đối phương sử dụng để tấn công các mục tiêu ở hậu phương thuộc Quân khu Đông Bắc, cũng như ở Crimea.

Chiến thuật mới

Từ giữa năm 2023, cả hai bên trong cuộc xung đột đều đã sử dụng UAV với số lượng lớn. Điều này đã dẫn đến việc phải sắp xếp lại các ưu tiên và tăng cường lực lượng phòng không ở cấp tiểu đoàn và lữ đoàn.

Các mục tiêu chính hiện nay là máy bay không người lái và tên lửa dẫn đường chính xác, thay vì máy bay và trực thăng như trước đây.

Việc tăng cường mật độ hệ thống phòng không tầm ngắn và tầm trung của lục quân gần tuyến chiến đấu và trong vùng chiều sâu chiến thuật là yếu tố then chốt.

Cách tiếp cận truyền thống là bảo vệ các đơn vị đang phòng thủ, hành quân và tấn công với các vùng trách nhiệm được xác định rõ ràng. Cách tiếp cận mới là một mạng lưới phòng không chủ động, phân cấp.

Các kíp vận hành tên lửa phòng không sử dụng chiến thuật phục kích, kích hoạt radar trong thời gian ngắn và nhanh chóng thay đổi vị trí sau khi tấn công mục tiêu để tránh bị trinh sát điện tử của đối phương phát hiện.

Phối hợp với các phương tiện tác chiến điện tử và phòng không của các đơn vị lân cận là rất quan trọng bởi điều này tạo ra một vùng đánh chặn liên tục với máy bay không người lái (UAV) thuộc nhiều loại khác nhau.

Sự kết hợp giữa radar và phát hiện quang điện tử, cũng như việc sử dụng các phương tiện trinh sát thụ động để xác định UAV và nguồn điều khiển của chúng, cũng là rất cần thiết.

Ở cấp độ phòng không của các trung tâm lớn và các vị trí chiến lược, chiến thuật đã được điều chỉnh để chống lại các loại vũ khí dẫn đường chính xác: Bom lượn, tên lửa tầm xa, tên lửa cải tiến và máy bay không người lái tầm xa.

Việc phân bổ lại linh hoạt các kênh theo dõi và bắn giữa các hệ thống S-400, S-300, Buk, Tor và Pantsir trong một hệ thống chỉ huy và kiểm soát duy nhất trở nên vô cùng quan trọng.

Vũ khí mới

Trước sự cạnh tranh khốc liệt và liên tục giành giật "không phận tầm thấp", các đơn vị quân đội đã thành lập các đơn vị chuyên biệt cao mới.

Tầm quan trọng của các đội hỏa lực cơ động phân tán (MFT) được trang bị trên xe bán tải và xe bọc thép hạng nhẹ với tên lửa phòng không vác vai (MANPADS), hai bệ phòng không ZU-23-2, súng máy hạng nặng và hệ thống tác chiến điện tử, hoạt động theo nguyên tắc phục kích và cơ động nhanh, đã tăng lên đáng kể.

Chúng hoạt động phối hợp chặt chẽ với các đài quan sát trên không (ASP). Các nhóm binh sĩ phát hiện UAV của địch bằng thị giác và thính giác và thông báo cho các MFT để chúng có thể bị tiêu diệt khi tiếp cận.

Các máy bay không người lái sáu cánh quạt hạng nặng như Baba Yaga và UAV tấn công cánh cố định bị các nhà điều khiển máy bay không người lái FPV bắn hạ bằng cách đâm vào.

Những máy bay chiến đấu "siêu nhỏ" này khá hiệu quả. Đặc biệt, Trung tâm Hệ thống Không người lái Rubicon đã phá hủy hàng nghìn máy bay không người lái của Lực lượng Vũ trang Ukraine theo cách này.

Kế hoạch trong tương lai bao gồm phát triển các máy bay chiến đấu có khả năng tiêu diệt mục tiêu trên không với sự can thiệp tối thiểu của con người.

Ví dụ, thiết bị mới nhất của Nga là Yolka. Hệ thống phóng nhỏ gọn này với máy bay không người lái đánh chặn hoạt động theo nguyên tắc "bắn và quên": Người điều khiển chỉ cần nhắm thiết bị vào mục tiêu, sau đó trí tuệ nhân tạo sẽ tự động khóa mục tiêu, theo dõi và tính toán đường bay để đâm vào.

Không cần chất nổ, có nghĩa là hệ thống này có thể được sử dụng gần các khu dân cư và cơ sở hạ tầng mà không có nguy cơ bị thương cho dân thường do mảnh vỡ. Yolka hiện đang được thử nghiệm trong quân đội.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có giải pháp toàn diện nào cho vấn đề máy bay không người lái. Ai giải quyết được vấn đề này trước tiên và chinh phục được "không phận nhỏ" sẽ giành được lợi thế quyết định trên chiến trường.