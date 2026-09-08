Hệ thống phòng không bí ẩn 'đặc trị' tên lửa S8000 Banderol thực chiến ấn tượng

Ukraine đã hé lộ về hoạt động tác chiến của một hệ thống tên lửa phòng không bí ẩn, được thiết kế để bắn hạ những loại vũ khí tấn công Nga.

Ukraine đã phát triển một hệ thống phòng không mới, hiện đã có khả năng bắn hạ các tên lửa hành trình lai ghép máy bay không người lái thuộc loại S8000 Banderol của Nga.

Thông tin này được Tập đoàn Brave1 đăng tải trên trang web của họ. Nhà sản xuất lưu ý chi phí đánh chặn bằng một phương tiện không được nêu tên, thấp hơn đáng kể so với giá thành của chính loại vũ khí tấn công đó.

Đoạn phim cho thấy việc một hệ thống chiến đấu đánh chặn một tên lửa Banderol một cách khá dễ dàng, chứng minh hiệu quả thực tiễn.

Hệ thống phòng không Ukraine bắn hạ tên lửa S8000 Banderol của Nga.

Hệ thống phòng không này có khả năng đánh chặn và theo dõi tên lửa cho đến khi chúng bị phá hủy. Đại diện Brave1 lưu ý đây không phải là hệ thống phòng không duy nhất có khả năng chống lại loại đạn tấn công lợi hại này.

Ukraine hiện đang đẩy mạnh các công nghệ tiên tiến để đối phó với máy bay không người lái phản lực và tên lửa hành trình của Nga.

“Chúng tôi phát triển và triển khai các giải pháp sáng tạo để bảo vệ công dân của chúng ta khỏi các mối đe dọa hiện đại”, đại diện của Brave1 cho biết.

Bên cạnh đó, tên lửa Banderol mới đây cũng đã bị bắn hạ bởi máy bay chiến đấu MiG-29. Một vụ việc như vậy đã xảy ra vào ngày 2/9, khi chiếc tiêm kích Fulcrum bắn hạ quả đạn S8000 ở độ cao cực thấp bằng đạn không đối không R-60.

Cần nói thêm, tên lửa Banderol được thiết kế và sản xuất bởi Công ty cổ phần Kronstadt. Tốc độ tối đa của nó là 620 - 650km/h, và tốc độ hành trình trong khoảng 520 - 560km/h.

Tên lửa được trang bị đầu đạn OFBCH-150 với tổng khối lượng 114,3kg, trong đó 49,5kg là chất nổ.

Khi phóng từ máy bay, Banderol có khả năng đạt tầm bắn lên đến 500km.