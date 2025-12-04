Bệ phóng tên lửa đa nòng Rad’a 300, được lắp trên khung gầm bánh xích, đang triển khai ống phóng. Ảnh: Abdalla82101103 qua X

Ai Cập đang đẩy mạnh năng lực pháo binh tầm xa bằng một hệ thống phóng tên lửa mới, được chế tạo để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa trên địa hình sa mạc gồ ghề.

Hệ thống Rad’a 300 là một nền tảng đa cỡ đạn có khả năng khai hỏa tới các mục tiêu cách xa 300 km, đặt nó cùng hạng với Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Quân đội (ATACMS) được bắn từ bệ phóng HIMARS.

Với vận tốc tối đa khoảng 40 km/giờ trên đường nhựa và cả địa hình off-road, Rad’a 300 được thiết kế để theo kịp các lữ đoàn cơ giới của Ai Cập.

Một bệ, nhiều đầu đạn

Rad’a 300 có thể khai hỏa tới 20 rocket không dẫn đường cỡ 122 mm trong một pod đơn, cấu hình nhằm hỗ trợ hỏa lực bão hòa và các trận đánh tầm ngắn.

Cho các nhiệm vụ có dẫn đường, hệ thống được cho là sử dụng họ tên lửa Fire Dragon, mỗi loại có đầu đạn và tầm tác chiến khác nhau.

Pod có thể cấu hình cho 6 tên lửa cỡ 220 mm với tầm bắn từ 25 đến 75 km, hoặc 4 tên lửa cỡ 300 mm đưa tầm bắn lên 150 km.

Cho các đòn đánh tầm xa mở rộng, bệ phóng có thể mang một tên lửa cỡ 610 mm duy nhất, với khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách từ 100 đến 290 km.

Hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 (HIMARS). Ảnh: Spc. Ellison Schuman/DVIDS

Nhanh chóng tác chiến, rút lui ngay

Được thiết kế cho chiến thuật bắn-rồi-lẩn (shoot-and-scoot), Rad’a 300 có thể triển khai trong 2 phút, khai hỏa trong vòng 5 phút kể từ khi nhận lệnh và nạp lại trong chỉ ba phút.

Hệ thống điều khiển hỏa lực chấp nhận tọa độ mục tiêu bằng tay hoặc thông qua mạng chỉ huy-điều khiển, cho phép chu kỳ tấn công nhanh với độ trễ tối thiểu.

Hệ thống cũng hỗ trợ vận hành từ xa trong phạm vi đến 60 mét, sử dụng bộ điều khiển cắm trực tiếp vào buồng lái để tổ lái có thể khai hỏa từ khoảng cách an toàn hơn.