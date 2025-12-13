Thử nghiệm vận hành hệ thống rà phá bom mìn ALPAY. Ảnh: MKE

Thổ Nhĩ Kỳ vừa triển khai hệ thống rà phá mìn ALPAY, cho phép lực lượng có thể xông qua các cánh đồng mìn nguy hiểm với độ tin cậy cao, theo thông tin từ nhà sản xuất.

Hệ thống do doanh nghiệp nhà nước Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) phát triển, chế tạo hoàn toàn bằng nguồn lực trong nước, kết hợp tốc độ, độ tin cậy và hiệu quả tác chiến để biến những khu mìn nguy hiểm thành hành lang đã được làm sạch, sẵn sàng cho lực lượng tiến lên.

Hệ thống rà phá bom mìn ALPAY

Hệ thống có thể lắp trên rơ-moóc để dễ vận chuyển bằng xe bọc thép, xe tăng hoặc xe tải quân sự, và sử dụng tên lửa có tầm bắn lên đến 200 m.

ALPAY có khả năng kích nổ 400 kg chất nổ đạt tiêu chuẩn quân sự để vô hiệu hóa các mìn chôn sâu đến 1 m dưới mặt đất. Hệ thống được cho là có thể mở một hành lang rộng khoảng 10 m và dài 100 m với độ tin cậy 99%.

“MKE ALPAY Mine Clearing Line Charge System được phát triển với 100% năng lực tiên tiến của MKE nhằm đảm bảo các đơn vị cơ giới có thể tiến tới khu vực được chỉ định một cách an toàn,” công ty MKE tuyên bố.

Hình ảnh từ trên không cho thấy vụ nổ đường dây thuốc nổ ALPAY, với sóng xung kích liên tục lan rộng trên mặt đất. Ảnh: MKE

Dò mìn ở tiền tuyến

Hệ thống có thể được lập trong vòng 15 phút do 2 nhân viên thực hiện và hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. ALPAY đã được chuyển tới các khu vực biên giới, hỗ trợ lực lượng an toàn hơn khi qua các cánh đồng mìn.

Sự kết hợp giữa tốc độ, hiệu quả và khả năng thích ứng của hệ thống cũng được nêu là yếu tố khiến nó có triển vọng trở thành giải pháp xuất khẩu cho các quân đội khác đối phó mối đe dọa mìn.