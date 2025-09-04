Hệ thống laser chiến đấu mạnh nhất thế giới của Trung Quốc chính thức ra mắt

Các chuyên gia trên khắp thế giới tiếp tục thảo luận về những thiết bị quân sự được trình diễn trong cuộc duyệt binh quy mô lớn tại trung tâm thủ đô Trung Quốc.

Trong số những điểm đáng chú ý, hệ thống laser chiến đấu LY-I (BLS) được chú ý nhiều nhất. Đây chính là tổ hợp mạnh nhất đang được Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sử dụng.

Mục đích chính của LY-I là phòng thủ tên lửa. Hệ thống laser chiến đấu này được định vị là "phương tiện đã trải qua thử nghiệm và chứng tỏ hiệu quả trong việc đánh chặn hiệu quả nhiều loại tên lửa, bao gồm cả tên lửa hành trình phóng từ trên không".

Module phát tia laser được đặt trên nền tảng xe tải việt dã bánh lốp 8x8 loại Shacman. Một động cơ mạnh mẽ được lắp đặt trong khoang đặc biệt, năng lượng của bộ phát laser này, như đã giới thiệu, đủ để tạo ra nhiều xung lực có khả năng đối phó với tên lửa đối phương.

Hệ thống vũ khí laser công suất cao LY-I do Trung Quốc nghiên cứu chế tạo.

Một vấn đề nữa cần được nhắc tới đó là nhìn chung, cuộc diễu binh trên Quảng trường Thiên An Môn có thể được coi là một thắng lợi lớn của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc.

Nếu 15 năm trước, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc thực sự phụ thuộc hoàn toàn vào các nền tảng ô tô nước ngoài để bố trí các module chiến đấu và đáp ứng nhu cầu quân sự khác thì ngày nay, tỷ lệ thay thế nhập khẩu của Trung Quốc trong lĩnh vực này đã đạt tới con số hoàn hảo 100%.

Hệ thống vũ khí vi sóng dùng để chống máy bay không người lái.