Hệ sinh thái kinh doanh liên tục "thay tên đổi họ" của vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều

Phú Lê cùng vợ Lã Thúy Kiều hiện chủ yếu kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng online. Đáng chú ý, công ty vợ Phú Lê từng bị phát hiện sản xuất hàng kém chất lượng.

Lê Văn Phú (Phú Lê, sinh năm 1980), được biết đến là "giang hồ mạng" như Khá "Bảnh", Phúc XO, Huấn "Hoa Hồng", Phú Lê thường tham gia một số sự kiện về âm nhạc, đóng MV ca nhạc hoặc những phim ngắn về chủ đề giang hồ gây ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Vợ chồng Phú Lê chủ yếu bán hàng online trên mạng xã hội nhiều mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng...

Đáng chú ý, vợ Phú Lê - bà Lã Thúy Kiều (SN 1985) - từng sáng lập và giữ vai trò giám đốc của nhiều công ty kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

Phú Lê có mối quan hệ thân thiết với Huấn Hoa Hồng

Công ty TNHH Kiều Thiên Phát

Bà Lã Thúy Kiều là Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và tổng hợp Kiều Thiên Phát. Công ty này có trụ sở tại địa chỉ ngõ 49 Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (địa chỉ cũ trước sáp nhập). Từ đây, Phú Lê được giữ chức Phó giám đốc công ty Kiều Thiên Phát.

Theo Dân Việt, tháng 1/2015, công ty TNHH Kiều Thiên Phát bị cơ quan chức năng phạt 50 triệu đồng, thu hồi giấy phép hoạt động vì sản xuất 4 tấn sản phẩm không công bố chất lượng trước khi lưu thông trên thị trường.

Phú Lê và vợ Lã Thúy Kiều trước trụ sở công ty TNHH thương mại và tổng hợp Kiều Thiên Phát - Ảnh: Dân Việt

Ngày 8/7/2015, ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả có mặt tại trụ sở kiêm xưởng sản xuất mỹ phẩm của công ty Kiều Thiên Phát tại địa chỉ 21 ngách 1/28 ngõ 49 phố Thuý Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội và phát hiện tại đây có nhiều biểu hiện nghi vấn về sản xuất hóa mỹ phẩm kém chất lượng.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận có khoảng 100 thùng giấy chứa các loại sản phẩm của doanh nghiệp mới sản xuất (lô hàng tháng 6/2015). Các thùng sản phẩm gồm các loại: Sữa tắm nước hoa cao cấp mang tên Happy White, Law Rel; nước rửa chén siêu nhân, nước giặt cao cấp siêu nhân và nước xả vải Soft pres.

Lúc này, Lã Thúy Kiều chỉ xuất trình được phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của 2 nhãn hàng là Happy White, Law Rel. Tại cơ sở sản xuất, cơ quan chức năng thu nhận được nhiều tem nhãn hàng ghi xuất xứ made in Germany, tem chống hàng giả của công ty, tem chống hàng giả của Bộ Công an.

Mỹ phẩm nhập ngoại do công ty của vợ chồng Phú Lê pha chế theo công thức được ghi chép sơ sài trong những tờ giấy cũ nát (Hình ảnh khi lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất của công ty TNHH Kiều Thiên Phát vào năm 2015) - Ảnh: Dân Việt

Làm việc với cơ quan điều tra, kế toán công ty cho biết, công ty tự mua nguyên liệu về và tự pha chế ra các loại sản phẩm. Kiểm tra hóa chất, cơ quan chức năng ghi nhận các hóa chất được đóng trong bao, hộp, thùng không ghi nhãn hiệu, không tem, mác hoặc ghi bằng chữ Trung Quốc và không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Công nghệ pha chế thô sơ nhưng sữa tắm Law Rel đều được gắn mác sản phẩm cao cấp được sản xuất theo công nghệ của Malaysia.

Công ty TNHH Dịch vụ Xuất nhập khẩu Thiên Phú

Bẵng đi một thời gian, tháng 4/2019, vợ chồng Thúy Kiều – Phú Lê lại một lần nữa được nhắc tên khi bà Kiều thường xuyên lên mạng xã hội quảng cáo và bán hàng online những sản phẩm của Công ty TNHH Dịch vụ Xuất nhập khẩu Thiên Phú do bà này cùng với chồng làm chủ.

Theo Dân Trí, Công ty TNHH Dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Thiên Phú do bà Kiều thành lập vào tháng 11/2017.

Vợ chồng Phú Lê livestream bán hàng

Trụ sở chính công ty này tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn đồ dùng cho gia đình. Vốn điều lệ doanh nghiệp ban đầu là 1,8 tỷ đồng. Sau hơn 4 lần thay đổi, từ tháng 6/2023, ông Trần Văn T. (SN 1988) đảm nhận chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật đồng thời là chủ doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trên website của doanh nghiệp, trong một sự kiện hồi tháng 8/2023, bà Kiều vẫn được giới thiệu với vai trò là Giám đốc kiêm người sáng lập và Phú Lê được giới thiệu là Chủ tịch HĐQT công ty này.

Đáng chú ý, năm 2019, trao đổi với Đất Việt, một lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết, đơn vị đã có chỉ đạo các phòng chức năng kiểm tra thông tin báo chí phản ánh về việc bà Lã Thúy Kiều cùng chồng rao bán sản phẩm chưa được cấp giấy phép nhưng quảng cáo có công dụng như thuốc chữa bệnh.

Các sản phẩm được gia đình Phú Lê tung hô và khẳng định có tác dụng chữa bệnh 100% - Ảnh: Công Lý

Được biết, hầu hết các sản phẩm do công ty Thiên Phú “phân phối độc quyền” cùng với hai sản phẩm “Đặc trị dạ dày” và “Mầm đậu nành tinh bột gấc” như “Tinh dầu đặc trị hôi nách - hôi chân”, “Ngũ cốc dinh dưỡng”, “Đặc trị viêm xoang viêm mũi dị ứng”, “Đặc trị sâu răng hôi miệng”… đều có dấu hiệu không được cấp phép lưu hành nhưng vẫn công khai bán cho các bệnh nhân.

Trên sản phẩm mà Công ty TNHH Dịch vụ thương mại xuất khẩu Thiên Phú phân phối cũng không ghi rõ địa chỉ sản xuất, thành phần gồm có những chất gì...

Hình ảnh quảng cáo về sản phẩm của gia đình Phú Lê - Ảnh: Công Lý

Việc phân phối của của Công ty TNHH Dịch vụ thương mại xuất khẩu Thiên Phú chủ yếu dựa vào các đại lý phân phối, thông qua kênh bán hàng mạng xã hội.

Bằng hình thức này, số lượng người tham gia phân phối sản phẩm của Công ty TNHH Dịch vụ thương mại xuất khẩu Thiên Phú gia tăng nhanh chóng trong một thời gian ngắn.