Phát biểu tại Nhà Trắng hôm thứ Hai (6/4), Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng đây là loại tên lửa tầm nhiệt vác vai, có khả năng bám theo nguồn nhiệt từ động cơ máy bay.

"Lần này là một tên lửa vác vai, loại cầm tay áp vai, tên lửa tầm nhiệt... Phải ăn may mới làm được điều đó, nhưng họ đã bắn nó, và tên lửa bị hút thẳng vào động cơ", ông Trump nói.

Sau khi máy bay bị bắn hạ, Mỹ đã triển khai một chiến dịch giải cứu quy mô lớn với 155 máy bay, trong đó có 4 máy bay ném bom, 64 máy bay chiến đấu, 48 máy bay tiếp nhiên liệu, 13 máy bay cứu hộ,... nhiều chiếc bay thấp để tránh radar, nhằm đưa hai thành viên phi hành đoàn trở về an toàn sau gần 48 giờ phát tín hiệu cầu cứu.

Tuy nhiên, chiến dịch này cũng gây tổn thất đáng kể khi Mỹ mất thêm một máy bay tấn công A-10 Thunderbolt II, hai máy bay đặc nhiệm MC-130J Commando II và ít nhất một trực thăng.

Đáng chú ý, đây được cho là lần đầu tiên một máy bay F-15 của Mỹ bị bắn rơi bởi hỏa lực đối phương, cho thấy mối đe dọa thực tế từ các hệ thống phòng không vác vai (MANPADS) - loại vũ khí có chi phí chỉ vài chục nghìn USD nhưng có thể gây thiệt hại hàng trăm triệu USD.

Theo báo cáo "Cân bằng quân sự 2025" của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, Iran sở hữu nhiều loại MANPADS khác nhau như Strela, Igla và Misagh. Tuy nhiên, hiện chưa xác định được chính xác loại tên lửa đã được sử dụng trong vụ việc.

Các hệ thống MANPADS có ưu điểm là nhỏ gọn, dễ vận chuyển và khó bị phát hiện. Một số mẫu phổ biến có thể cất gọn trong cốp ô tô. Theo các tài liệu mở, ống phóng tên lửa thường dài khoảng 1,2-2 mét, đường kính gần 7-8 cm và nặng từ 13 đến 25 kg, phù hợp cho tác chiến cơ động, đặc biệt hiệu quả đối với các mục tiêu bay thấp.

Các quan chức Mỹ trước đó cho biết, chiến dịch kéo dài sáu tuần nhằm vào Iran đã gây thiệt hại nặng nề cho năng lực quân sự nước này, trong đó có việc phá hủy hàng loạt cơ sở tên lửa, bệ phóng và nhà máy sản xuất máy bay không người lái. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết hơn 13.000 mục tiêu đã bị tấn công và trên 150 tàu chiến Iran bị phá hủy hoặc hư hại.