Hé lộ về Toyota Corolla Cross phiên bản 7 chỗ

Lê Tuấn |

Toyota đang lên kế hoạch ra mắt mấu Corolla Cross thị trường Ấn Độ nhưng với cấu hình 7 chỗ ngồi, dự kiến ra mắt trong giai đoạn 2028–2029.

Theo Cartoq , đây được xem là bước đi chiến lược của Toyota nhằm lấp đầy khoảng trống trong danh mục sản phẩm hiện tại.

Dự án Corolla Cross mới đồng thời đóng vai trò trọng tâm trong kế hoạch mở rộng sản xuất quy mô lớn của hãng tại Ấn Độ - nơi mà Toyota dự kiến đầu tư thêm để nâng công suất tại nhà máy.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trên phiên bản Corolla Cross dành cho thị trường Ấn Độ là cấu hình chỗ ngồi. Trong khi các thị trường khác chỉ cung cấp bản 5 chỗ, biến thể tại Ấn Độ sẽ được phát triển thành cấu hình 7 chỗ .

Toyota Corolla Cross phiên bản dành cho thị trường Ấn Độ sẽ có cấu hình 7 chỗ.

Để làm được điều này, chiều dài cơ sở của xe dự kiến được kéo dài thêm khoảng 150 mm, nhằm bổ sung hàng ghế thứ ba và đảm bảo không gian cho người dùng gia đình. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến thời điểm ra mắt bị kéo dài đến năm 2028.

Mẫu SUV này sẽ được phát triển trên nền tảng TNGA-C – kiến trúc đang sử dụng trên Toyota Innova Cross. Nhờ đó, Corolla Cross nhiều khả năng sẽ được trang bị hệ truyền động hybrid 2.0L, kết hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện, hướng tới khả năng tiết kiệm nhiên liệu – yếu tố đặc biệt được người tiêu dùng Ấn Độ quan tâm.

Về định vị, Corolla Cross sẽ nằm giữa Toyota Urban Cruiser Hyryder và Toyota Fortuner trong dải sản phẩm của hãng xe Nhật tại Ấn Độ.

Kích thước tăng lên sẽ giúp Toyota Corolla Cross phù hợp với định vị SUV hạng C hơn. Ảnh: Cartoq.

Mẫu xe này sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Hyundai Tucson, Mahindra XUV700 và Tata Safari, hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV rộng rãi.

Thời điểm ra mắt vào năm 2028 cũng gắn liền với chiến lược công nghiệp của Toyota. Corolla Cross sẽ là một trong những sản phẩm chủ lực được sản xuất tại nhà máy thứ ba của hãng tại Ấn Độ.

Việc trì hoãn ra mắt giúp Toyota đảm bảo tỷ lệ nội địa hóa cao, qua đó tối ưu giá bán và nâng cao khả năng cạnh tranh trước các đối thủ nội địa.

Tại Việt Nam, Corolla Cross là một trong những dòng xe ăn khách nhất của thương hiệu Toyota. Đáng chú ý, phiên bản hybrid đang có doanh số cao hơn bản xăng nhờ mới được giảm giá từ đầu năm, đồng thái phản ánh xu hướng lựa chọn SUV tiết kiệm nhiên liệu của người dùng Việt.

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

