Hé lộ vai trò "hậu thuẫn chiến lược" của Mỹ trong đảm bảo an ninh cho Ukraine

Washington đang cân nhắc đóng vai trò "hậu thuẫn chiến lược" trong kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) nhằm đảm bảo an ninh cho Ukraine sau khi xung đột với Nga kết thúc.

Financial Times dẫn 4 nguồn thạo tin cho hay các quan chức Mỹ nhiều lần trao đổi với phía châu Âu, khẳng định họ sẵn sàng hỗ trợ bằng cách cung cấp "nguồn lực tình báo và giám sát chiến trường".

Mỹ sẵn sàng cung cấp tình báo, máy bay, radar và hậu cần để hỗ trợ sáng kiến đảm bảo an ninh hậu xung đột Ukraine do châu Âu dẫn đầu. Ảnh: Kyiv Post

Các nguồn tin tiết lộ gói hỗ trợ có thể bao gồm máy bay, hậu cần, radar mặt đất, thậm chí giúp thiết lập vùng cấm bay và lá chắn phòng không do châu Âu triển khai.

Mặc dù vậy, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh vai trò chính vẫn thuộc về EU, còn Mỹ chỉ tham gia với tư cách hỗ trợ.

"Chúng tôi sẽ giúp họ nhưng châu Âu phải cung cấp những bảo đảm an ninh đáng kể cho Ukraine vì họ ở ngay đó" – Tổng thống Donald Trump nói tại Phòng Bầu dục đầu tuần này.

Pháp và Anh cùng một số quốc gia NATO châu Âu đã nhiều lần bày tỏ sẵn sàng gửi lực lượng đến Ukraine sau xung đột. Tuy vậy, các quan chức EU thừa nhận kế hoạch này chỉ khả thi nếu nhận được sự bảo vệ và giám sát từ Washington.

Với động thái này, Mỹ thể hiện vai trò hỗ trợ an ninh nhưng tránh dẫn đầu, đồng thời tạo sức ép buộc EU gánh vác trách nhiệm chính trong việc ổn định Ukraine hậu xung đột.

Còn trong phản hồi gửi Financial Times, phía Lầu Năm Góc cho biết các biện pháp đang trong "giai đoạn tiền quyết định" và từ chối bình luận chi tiết, đồng thời chuyển câu hỏi sang Nhà Trắng.

Trong khi đó, Nga tiếp tục phản đối gay gắt khả năng NATO triển khai lực lượng tại Ukraine.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cảnh báo bất kỳ sự can thiệp quân sự nước ngoài nào cũng "hoàn toàn không thể chấp nhận" và có nguy cơ đẩy tình hình leo thang thành xung đột rộng lớn hơn.