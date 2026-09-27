Hé lộ vai trò của công ty liên quan con trai tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo trong thỏa thuận Vietjet - Starlink

Galaxy Telecom, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Galaxy Holdings, được phía Galaxy Holdings giới thiệu là đơn vị đảm nhiệm khâu tích hợp giải pháp, quản trị hệ thống và vận hành hạ tầng kỹ thuật viễn thông Wi-Fi trên 120 tàu bay Vietjet trong thỏa thuận hợp tác với Starlink.

Trong chuyến công tác tại New York, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo cùng đoàn lãnh đạo đã tới thăm Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) và tham dự lễ rung chuông mở phiên giao dịch ngày 21/9. Đáng chú ý là sự xuất hiện của Nguyễn Phước Hùng Anh Victor (Tommy Nguyễn), con trai cả của bà.

Ngày 23/9/2026 tại New York (Mỹ), Vietjet, Galaxy Telecom và Starlink đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm đưa dịch vụ Internet vệ tinh tốc độ cao lên các chuyến bay Vietjet. Theo thông tin công bố, kế hoạch trước mắt là triển khai kết nối Starlink trên 120 tàu bay Vietjet.

Galaxy Telecom giữ vai trò gì?

Điểm đáng chú ý trong thương vụ nằm ở sự xuất hiện của Galaxy Telecom, đơn vị vận hành thương hiệu viễn thông SkyFi.

Theo Galaxy Holdings, trong mô hình hợp tác này, SpaceX cung cấp hạ tầng chùm vệ tinh Starlink, Vietjet cung cấp nền tảng khai thác hàng không, còn Galaxy Telecom (SkyFi) là đơn vị tích hợp giải pháp, quản trị hệ thống và vận hành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật viễn thông Wi-Fi trên 120 tàu bay Vietjet.

Galaxy Holdings gọi Galaxy Telecom là một "mắt xích" trong hệ thống kết nối Internet vệ tinh trên không. Doanh nghiệp cũng cho biết việc đưa hạ tầng Wi-Fi hàng không vào vận hành trên 120 tàu bay là bước mở rộng đáng kể của thương hiệu SkyFi từ dịch vụ viễn thông mặt đất sang lĩnh vực kết nối hàng không.

Galaxy Telecom được thành lập năm 2024 và nằm trong hệ sinh thái Galaxy Holdings. Doanh nghiệp phát triển thương hiệu SkyFi, cung cấp các dịch vụ viễn thông và kết nối số.

Tháng 6/2025, SkyFi chính thức ra mắt mạng di động với đầu số 0707, định hướng xây dựng hệ sinh thái dịch vụ kết nối gắn với hàng không và các dịch vụ số.

Không chỉ Galaxy Telecom, một doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái Galaxy Holdings là Galaxy Pay cũng xuất hiện trong chuỗi hoạt động tại New York.

Galaxy Holdings và dấu ấn của con trai bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Galaxy Holdings được thành lập năm 2021 và phát triển một hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ trải rộng từ thanh toán, viễn thông đến các nền tảng số.

Doanh nghiệp này hiện có nhiều đơn vị thành viên như Galaxy Pay, Galaxy Technology, Galaxy Joy, Galaxy One, Galaxy Telecom, Galaxy Connect và FinOS. Trên website chính thức, Galaxy Holdings cũng xác định Galaxy Telecom là một thành viên trong hệ sinh thái số của tập đoàn.

Galaxy Holdings ban đầu có vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Trong giai đoạn đầu, bà Nguyễn Thị Phương Thảo từng giữ vị trí Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc doanh nghiệp.

Đến năm 2025, chủ sở hữu Galaxy Holdings được chuyển sang cho Công ty TNHH Đầu tư Milky Way, đồng thời vốn điều lệ tăng lên 1.345 tỷ đồng. Milky Way là doanh nghiệp do ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor sở hữu.

Ông Vũ Quốc Anh (bên phải) – Phó Tổng Giám đốc, Galaxy Holdings kiêm Giám đốc điều hành, Galaxy Pay trao thoả thuận hợp tác với lãnh đạo Mastercard về việc triển khai nền tảng thanh toán và các giải pháp số phục vụ Chính phủ.

Ngoài hợp tác với Starlink, trong chuyến công tác tại New York, Galaxy Holdings còn thúc đẩy nhiều hoạt động khác. Galaxy Pay ký biên bản ghi nhớ với Mastercard về nền tảng thanh toán và các giải pháp số; lãnh đạo Galaxy Holdings cũng tham dự các hoạt động tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE).