Hé lộ toan tính của ông Trịnh Văn Quyết sau cái bắt tay với CEO Boeing

Sự kiện diễn ra tại trụ sở Tập đoàn FLC mới đây ghi nhận sự hiện diện của ông Trịnh Văn Quyết, nhà sáng lập hãng hàng không Bamboo Airways trong cuộc trao đổi trực tiếp với ông Michael Vu, CEO Boeing tại Việt Nam.

Song song với đó, Ban điều hành hãng bay bao gồm Tổng giám đốc Trương Phương Thành cũng đã có buổi làm việc chuyên sâu với ông ZiZhang Ng, Giám đốc kinh doanh khu vực Châu Á và Châu Đại Dương của tập đoàn sản xuất máy bay Mỹ. Động thái này được giới quan sát đánh giá là bước đi cụ thể nhằm tái khởi động các hợp đồng đã ký kết trước đó, đồng thời điều chỉnh khuôn khổ hợp tác để phù hợp với bối cảnh kinh doanh mới.

Nhìn lại lịch sử hợp tác, mối quan hệ giữa Bamboo Airways và Boeing được thiết lập dựa trên các Biên bản ghi nhớ (MoU) về việc mua sắm đội tàu bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner. Dòng máy bay này từng đóng vai trò chủ lực trong tham vọng bay đường dài của hãng, kết nối Việt Nam với các thị trường trọng điểm như Đức, Anh, Úc.

Đáng chú ý, Bamboo Airways là hãng hàng không tư nhân đầu tiên tại Việt Nam thiết lập và hoàn thành hành trình bay thẳng không dừng kết nối Việt Nam - Mỹ, một cột mốc quan trọng khẳng định năng lực khai thác và vị thế của hãng trên bản đồ hàng không khu vực. Mặc dù chịu tác động không nhỏ từ giai đoạn dịch bệnh khiến một số tiến độ hợp tác bị gián đoạn, hãng vẫn duy trì được tỷ lệ bay đúng giờ (OTP) ở mức cao và vận chuyển hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Trong bối cảnh thị trường hàng không đang dần hồi phục và đòi hỏi sự linh hoạt cao hơn trong quản trị chi phí, nội dung cuộc làm việc lần này cho thấy một sự chuyển dịch đáng chú ý trong tư duy chiến lược của Bamboo Airways.

Thay vì tập trung tuyệt đối vào việc sở hữu đội tàu thân rộng như giai đoạn trước, ông Trịnh Văn Quyết và Ban lãnh đạo hãng đã đề xuất phương án thuê các tàu bay thế hệ mới 737 MAX. Đây là dòng máy bay thân hẹp được đánh giá cao về hiệu quả nhiên liệu, giúp tối ưu hóa cấu trúc chi phí vận hành và tăng cường tính linh hoạt khi điều phối mạng bay nội địa cũng như các đường bay quốc tế tầm trung.

Để hiện thực hóa định hướng này, phía Bamboo Airways cũng đề nghị Boeing xem xét các gói hỗ trợ liên quan đến đào tạo và chuyển giao công nghệ. Cụ thể, hãng mong muốn đối tác Mỹ hỗ trợ các chương trình huấn luyện cho tổ bay, đội ngũ kỹ thuật và nhân sự vận hành chuyên biệt cho dòng 737 MAX.

Việc chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn bay tuyệt đối – tiêu chí mà hãng đã duy trì xuyên suốt từ khi cất cánh đến nay, đồng thời đáp ứng các chuẩn mực khắt khe của hàng không quốc tế.

Phản hồi về các đề xuất này, ông Michael Vu, CEO Boeing Việt Nam bày tỏ sự ủng hộ đối với định hướng tái cấu trúc đội tàu bay của đối tác. Đại diện Boeing ghi nhận quyết tâm của nhà sáng lập Bamboo Airways trong việc định hình lại chiến lược phát triển dài hạn. Hai bên đã thống nhất duy trì kênh trao đổi thường xuyên để cụ thể hóa các nội dung thảo luận, hướng tới một khuôn khổ hợp tác thực chất, cân bằng giữa lợi ích kinh tế của doanh nghiệp và các tiêu chuẩn vận hành toàn cầu của Boeing.