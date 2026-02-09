Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa đấu tranh, triệt xóa 2 đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng, thuốc giả quy mô đặc biệt lớn lên tới hàng trăm tỉ đồng và đã ra quyết định khởi tố 26 người về các tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh".

Các đối tượng trong 2 đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng quy mô hàng trăm tỉ đồng được Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá thành công

Quá trình khám xét, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ 7.170 hộp thuốc, thực phẩm chức năng (trong đó có 2.920 hộp thuốc, thực phẩm các loại đã hoàn thiện và 4.250 hộp thuốc, thực phẩm các loại bán thành phẩm); thu giữ 1.120 kg viên nén (khoảng hơn 2,5 triệu viên nén các loại) là nguyên liệu gia công; hơn 2 triệu chai lọ, nắp, vỏ hộp các loại; 60.000 tem, nhãn, mác các loại; gần 22,5 tấn bột và các nguyên liệu phụ gia khác...

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, với số lượng phụ gia như trên nếu được sản xuất thành phẩm bán ra thị trường sẽ thu được số tiền khoảng 150 tỉ đồng).

Bước đầu xác định từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt, đường dây sản xuất đã sản xuất, bán ra thị trường số lượng hàng hóa rất lớn, thu số tiền hơn 50 tỉ đồng.

Qua đấu tranh, cơ quan công an đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi của các đối tượng. Để qua mắt người tiêu dùng và cơ quan chức năng, chúng thiết lập một quy trình khép kín.

Số thuốc giả, thực phẩm chức năng được công an thu giữ

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, lợi dụng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và sự thiếu hiểu biết, không có kiến thức để phân biệt, kiểm chứng chất lượng sản phẩm của người tiêu dùng, đặc biệt nhóm phụ nữ, người cao tuổi quan tâm sử dụng các loại thuốc chữa bệnh xương khớp, đau nhức, tê bại và thực phẩm chức năng hỗ trợ làm trắng da, giảm nám, tàn nhang có thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ từ Mỹ, Nhật, Úc…

Từ đó, các đối tượng đã mua nguyên liệu "trôi nổi" trên thị trường, thuê nhà xưởng, nhân công, đầu tư dây chuyền, máy móc sản xuất hiện đại để sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh.

Ổ nhóm này thường thuê địa điểm sản xuất tại khu vực vắng người qua lại, xa khu dân cư, lấy người thân, người quen biết làm công nhân trộn nguyên liệu, chia viên sau đó đưa vào máy ép viên nén, đóng hộp và hoàn thiện sản phẩm.

Nguyên liệu các đối tượng mua trôi nổi trên thị trường dùng để sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng bán cho người tiêu dùng. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Sau đó, sử dụng các kênh bán hàng trên sàn thương mại điện tử, tài khoản bán hàng trên Tiktok, Shoppe sau đó livestream để quảng cáo, buôn bán, gắn các đường link dẫn đến trang bán hàng giới thiệu là chính hãng để tạo niềm tin với người tiêu dùng, tuy nhiên đều là các trang giả mạo thương hiệu.

Thậm chí, ổ nhóm này còn thuê livestream ở nước ngoài để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, tạo niềm tin với người tiêu dùng, thu hút lượt người theo dõi, quan tâm rất lớn.

Đáng chú ý, một số loại thực phẩm giảm cân trong đường dây này có chứa Sibutramine - một chất cấm có thể gây đột quỵ và suy tim.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đấu tranh, làm rõ.