Ngày 9-2, Công an TPHCM cho biết đã bắt giữ Nguyễn Phước Tài (SN 2008), Võ Minh Vỹ (SN 2005) và Nguyễn Phát Đạt (SN 2005) để điều tra tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản".
Trước đó, rạng sáng 1-2, bà V.T.K.D (SN 1963) đến Công an phường Phú Định trình báo về việc nhà bà bị một số người ném chai chứa sơn đỏ vào cửa chính, cửa sổ và khu vực sân, gây hư hỏng tài sản và làm các thành viên trong gia đình hoảng loạn. Kết quả định giá xác định thiệt hại khoảng 7 triệu đồng.
Công an đã nhanh chóng tìm ra tung tích nhóm tạt sơn vào nhà nạn nhân. Tại cơ quan công an, nhóm Đạt, Tài, Vỹ khai được một đối tượng (chưa rõ lai lịch) thuê tạt sơn nhằm gây áp lực buộc con nợ trả tiền.
Sau khi chuẩn bị các chai sơn và nhận địa chỉ qua mạng xã hội, nhóm đối tượng di chuyển từ tỉnh An Giang đến TPHCM thực hiện hành vi.
Công an TPHCM đã bắt 3 thanh niên sau vụ việc
Tạt sơn vào nhà bà D. xong, nhóm này quay video gửi cho người thuê để nhận tiền công. Cùng thời điểm, nhóm đối tượng còn thực hiện một vụ tạt sơn khác tại địa bàn tỉnh lân cận.
Theo kết quả xác minh, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc người thân của gia đình bị hại vay tiền qua mạng với lãi suất cao, sau đó mất khả năng chi trả. Các đối tượng cho vay đã sử dụng nhiều hình thức đe dọa, khủng bố tinh thần, trong đó có việc thuê người tạt sơn, quay video để gây áp lực.
Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với các hình thức vay tiền nhanh qua mạng, vay không cần thế chấp, lãi suất cao; đây là phương thức phổ biến của các đối tượng tín dụng đen. Khi có nhu cầu tài chính, người dân cần liên hệ các tổ chức tín dụng hợp pháp, tránh vay tiền từ các nguồn không rõ ràng.
Trường hợp bị đe dọa, khủng bố tinh thần, cưỡng ép trả nợ hoặc phát hiện các hành vi như tạt sơn, đe dọa, phát tán thông tin nhằm gây áp lực, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý kịp thời.
Công an TPHCM sẽ tiếp tục tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, khủng bố tinh thần và các hoạt động tín dụng đen, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và cuộc sống bình yên cho người dân.