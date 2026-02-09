Ngày 9-2, Công an TPHCM cho biết đã bắt giữ Nguyễn Phước Tài (SN 2008), Võ Minh Vỹ (SN 2005) và Nguyễn Phát Đạt (SN 2005) để điều tra tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Trước đó, rạng sáng 1-2, bà V.T.K.D (SN 1963) đến Công an phường Phú Định trình báo về việc nhà bà bị một số người ném chai chứa sơn đỏ vào cửa chính, cửa sổ và khu vực sân, gây hư hỏng tài sản và làm các thành viên trong gia đình hoảng loạn. Kết quả định giá xác định thiệt hại khoảng 7 triệu đồng.

Nhóm thanh niên tạt sơn vào căn nhà được chỉ định

Công an đã nhanh chóng tìm ra tung tích nhóm tạt sơn vào nhà nạn nhân. Tại cơ quan công an, nhóm Đạt, Tài, Vỹ khai được một đối tượng (chưa rõ lai lịch) thuê tạt sơn nhằm gây áp lực buộc con nợ trả tiền.

Sau khi chuẩn bị các chai sơn và nhận địa chỉ qua mạng xã hội, nhóm đối tượng di chuyển từ tỉnh An Giang đến TPHCM thực hiện hành vi.

Công an TPHCM đã bắt 3 thanh niên sau vụ việc

Tạt sơn vào nhà bà D. xong, nhóm này quay video gửi cho người thuê để nhận tiền công. Cùng thời điểm, nhóm đối tượng còn thực hiện một vụ tạt sơn khác tại địa bàn tỉnh lân cận.

Theo kết quả xác minh, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc người thân của gia đình bị hại vay tiền qua mạng với lãi suất cao, sau đó mất khả năng chi trả. Các đối tượng cho vay đã sử dụng nhiều hình thức đe dọa, khủng bố tinh thần, trong đó có việc thuê người tạt sơn, quay video để gây áp lực.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với các hình thức vay tiền nhanh qua mạng, vay không cần thế chấp, lãi suất cao; đây là phương thức phổ biến của các đối tượng tín dụng đen. Khi có nhu cầu tài chính, người dân cần liên hệ các tổ chức tín dụng hợp pháp, tránh vay tiền từ các nguồn không rõ ràng.