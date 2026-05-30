Hé lộ thủ đoạn lừa 222 người số tiền gần 6 tỷ đồng của Thái Mộng Cầm

Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2023 đến tháng 3/2024, Thái Mộng Cầm đã nhận tổng cộng hơn 5,74 tỷ đồng của 222 bị hại để làm hồ sơ lao động sang Hàn Quốc rồi chiếm đoạt.

Chiều ngày 27/5 vừa qua, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Thái Mộng Cầm (sinh năm 1987, còn gọi Lee Yu Bin, mang quốc tịch Việt Nam và Hàn Quốc) 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, từ năm 2023, dù không có chức năng, khả năng làm thủ tục bảo lãnh lao động sang Hàn Quốc theo diện Visa E8-2, Thái Mộng Cầm vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối để tạo lòng tin với người có nhu cầu xuất khẩu lao động.

Bị cáo quảng bá có thể đưa người sang Hàn Quốc làm việc thời vụ với thu nhập từ 37 đến 50 triệu đồng/tháng, không cần chứng minh quan hệ thân nhân, chỉ cần nộp hồ sơ cá nhân và tiền đặt cọc từ 20 đến 60 triệu đồng/người.

Tin tưởng lời hứa của Cầm, nhiều người đã đứng ra nhận hồ sơ, thu tiền rồi chuyển lại cho bị cáo. Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2023 đến tháng 3/2024, Thái Mộng Cầm đã nhận tổng cộng hơn 5,74 tỷ đồng của 222 bị hại để làm hồ sơ lao động sang Hàn Quốc.

Bị cáo Thái Mộng Cầm tại phiên tòa xét xử (Ảnh: Công an Cần Thơ).

Sau khi nhận tiền, bị cáo gửi lại cho các bị hại nhiều giấy tờ bằng tiếng Hàn và các “mã code” được giới thiệu là giấy tờ phục vụ xin thị thực. Tuy nhiên, tất cả chỉ là thông tin giả tạo nhằm kéo dài thời gian, trấn an người nộp tiền. Cuối cùng, không ai được xuất cảnh như cam kết.

Kết quả điều tra xác định, Visa E8-2 chỉ được cấp cho người có quan hệ gia đình hoặc họ hàng với người đã kết hôn cùng công dân Hàn Quốc và phải thực hiện đúng quy trình đăng ký với chính quyền sở tại. Trong khi đó, Thái Mộng Cầm không thực hiện bất kỳ thủ tục hợp pháp nào theo quy định của Việt Nam và Hàn Quốc.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, lợi dụng nhu cầu đi lao động nước ngoài của người dân để chiếm đoạt tài sản với số tiền rất lớn, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương.

Sau nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Thái Mộng Cầm 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, buộc các cá nhân trung gian hoàn trả cho các bị hại số tiền đã trực tiếp nhận, còn bị cáo Thái Mộng Cầm có trách nhiệm hoàn trả lại cho những người trung gian và các bị hại đã giao tiền trực tiếp cho bị cáo theo quy định pháp luật.

Hiện nay, tình trạng lừa đảo trong lĩnh vực xuất khẩu lao động đang diễn ra ngày càng phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Các đối tượng thường lợi dụng tâm lý muốn làm việc ở nước ngoài với mức thu nhập cao để thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hãy tỉnh táo, cảnh giác để bảo vệ bản thân và gia đình trước các chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Xuất khẩu lao động là cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro - chỉ nên đi theo con đường hợp pháp và an toàn.

Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được hỗ trợ và xử lý.

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc 'rừng - biển' đẹp hàng đầu Việt Nam

