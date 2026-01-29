Hé lộ thủ đoạn chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng của "ông trùm" Lê Đình Hùng vừa bị bắt

Ngày 29/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia triệt phá băng nhóm tội phạm "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng tại xã Krabau, huyện Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng, Campuchia.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện băng nhóm tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng với thủ đoạn như sau:

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 47 đối tượng về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Các quyết định, lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Lực lượng phối hợp giữa hai nước đã đột kích bắt giữ toàn bộ băng nhóm tội phạm gồm 47 đối tượng (Ảnh: Công an Lào Cai|).

Trước đó, ngày 16/1, Công an tỉnh Lào Cai và Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Vương quốc Campuchia phối hợp thành lập 5 tổ công tác với 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia tổ chức phá án tại địa bàn Campuchia và các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Tây Ninh.

Tổ công tác tại địa bàn Campuchia đã phối hợp với Tổng cục Công an quốc gia thuộc Bộ Nội vụ Campuchia đột kích vào tòa nhà thuộc Khu tự trị của người Trung Quốc, địa chỉ tại xã Krabau, huyện Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng, Campuchia bắt giữ toàn bộ băng nhóm tội phạm gồm 47 đối tượng.

Cơ quan chức năng xác định, đối tượng cầm đầu là Lê Đình Hùng, sinh năm 1989, trú tại tổ 7, khu phố Trần Hưng Đạo 5, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh.

Đại tá Trần Quốc Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đấu tranh với Lê Đình Hùng - đối tượng cầm đầu băng nhóm (Ảnh: Công an Lào Cai|).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.



