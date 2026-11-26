Hai chuyên gia Hans Christensen và Mackenzie Knight-Boyle thuộc Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ đã ước tính quy mô kho vũ khí hạt nhân của Israel.

Ông Hans Christensen và Mackenzie Knight-Boyle - tác giả của Dự án Thông tin Hạt nhân tại Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, trong một bài báo trên Tạp chí Khoa học Nguyên tử, ước tính kho vũ khí hạt nhân của Israel có quy mô vào khoảng 90 đầu đạn, cùng mức với ước tính năm 2021 của họ.

Nhận định này được đưa ra dựa trên các khoản đầu tư vào việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và vũ khí mang đầu đạn, đồng thời căn cứ vào hình ảnh vệ tinh thương mại, tài liệu được giải mật hoặc rò rỉ, và những tính toán về lượng plutonium cấp độ vũ khí, ấn phẩm Israel National News đưa tin.

Nghiên cứu lưu ý, theo Ủy ban Quốc tế về Vật liệu Phân hạch, đến đầu năm 2025, Israel đã tích lũy được từ 800 đến 1.000kg plutonium, về mặt lý thuyết đủ để chế tạo 160 - 250 đầu đạn hạt nhân.

Tuy nhiên, một phần vật liệu này có thể đang được cất giữ trong kho dự trữ chiến lược, và quy mô thực tế của kho vũ khí được xác định bởi số lượng phương tiện mang phóng sẵn có và nhu cầu hoạt động.

Nghiên cứu đặc biệt chú trọng đến Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Negev ở Dimona, nơi dự án xây dựng lớn nhất trong nhiều thập kỷ đã được tiến hành từ năm 2021, bao gồm các công trình ngầm nhiều tầng, đường hầm và cơ sở hạ tầng mới gần lò phản ứng.

Cơ sở hạt nhân chính của Israel tại Dimona.

Hình ảnh vệ tinh từ năm 2026, cho thấy việc xây dựng một cấu trúc hình tròn mới có đường kính tương đương với lò phản ứng hiện có, nhưng các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng không thấy bằng chứng về một lò phản ứng hạt nhân khác và công trình này nhiều khả năng mang mục đích khác, chẳng hạn như làm bể chứa.

Họ ước tính lò phản ứng Dimona đang gần hết tuổi thọ thiết kế, trong khi chính quyền Israel dự định duy trì nó đến năm 2040. Việc xây dựng mới nhằm mục đích kéo dài thời hạn sử dụng của cơ sở này, mặc dù mục đích chính xác của công trình vẫn chưa rõ ràng.

Các nhà phân tích ước tính kho tên lửa đạn đạo Jericho tối đa có 50 quả, với khoảng 25 - 50 bệ phóng di động, và tin rằng tầm bắn hơn 4.000km của Jericho-3 là đủ để tấn công các mục tiêu ở Iran, Pakistan và phần lớn lãnh thổ Nga, bao gồm cả Moskva.

Bên cạnh đó, các báo cáo về một biến thể hiện đại hóa với tầm bắn vượt quá 5.500km vẫn chưa được xác nhận.

Họ cũng phân tích vai trò hạt nhân hạn chế của các máy bay chiến đấu F-16, F-15I và F-35I, khả năng trang bị vũ khí hạt nhân cho 6 tàu ngầm lớp Dolphin, trong bối cảnh nghi ngờ về hoạt động được tuyên bố là hơn 1.000km, và kế hoạch thay thế một số chiếc bằng 3 tàu ngầm lớp Dakar được đặt hàng từ Đức vào đầu những năm 2030.

Một phần đáng kể của công trình nghiên cứu tập trung vào chính sách mơ hồ hạt nhân, theo đó Israel không xác nhận cũng không phủ nhận việc sở hữu vũ khí hạt nhân, cũng như sự hiểu ngầm với Mỹ - quốc gia trong nhiều thập kỷ đã tránh chính thức thừa nhận khả năng hạt nhân của Israel.

Trong bối cảnh đó, tháng 5/2026, 30 nghị sĩ đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ đã yêu cầu Ngoại trưởng Marco Rubio công khai lập trường của Mỹ về kho vũ khí của Israel, và vào tháng 6, chính ông Rubio đã tuyên bố tại một phiên điều trần của Hạ viện như sau:

"Thành thật mà nói, tôi nghĩ hầu hết các quốc gia trên thế giới đều tin rằng Israel có vũ khí hạt nhân. Nhưng Israel chưa bao giờ công khai thừa nhận điều đó, và trong chính sách đối ngoại của nước Mỹ, chúng tôi cũng không thảo luận vấn đề này theo cách đó".