Hé lộ phối cảnh 'siêu' Tháp Kỷ nguyên 109 tầng dự kiến xây bên sông Hồng

Hà Nội đang định hướng xây dựng Tháp Kỷ nguyên cao 109 tầng bên sông Hồng, trở thành công trình điểm nhấn và biểu tượng đô thị. Đáng chú ý, phối cảnh của công trình xuất hiện trong bối cảnh khu vực này sẽ quy tụ hàng loạt dự án “siêu tháp” cao từ 99-108 tầng.

Trong phương án điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, Hà Nội định hướng xây dựng Tháp Kỷ nguyên cao 109 tầng, được xác định là một trong những công trình điểm nhấn, mang tính biểu tượng cho diện mạo đô thị mới.

Đáng chú ý, đây có thể trở thành một trong những công trình cao tầng nổi bật nhất trong không gian phát triển ven sông Hồng của Thủ đô.

Hiện báo cáo chưa công bố cụ thể vị trí, chức năng, quy mô diện tích cũng như thời điểm triển khai công trình này. Tuy nhiên, phối cảnh do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội công bố đã phần nào hé lộ không gian đặt tòa tháp.

Tháp Kỷ nguyên xuất hiện trong Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000. Nguồn: Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội

Theo phối cảnh, công trình nằm trong khu vực ven sông Hồng, gần cầu Tứ Liên đang được xây dựng. Phía xa là cầu Tứ Liên nối Nghi Tàm với Đông Anh; còn phía trước là Hồ Tây, bán đảo Quảng An và Nhà hát Ngọc Trai - những điểm nhấn quan trọng trong không gian phát triển mới của Hà Nội.

Hình ảnh phối cảnh Tháp Kỷ nguyên 109 tầng. Nguồn: Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội

Tháp Kỷ nguyên 109 tầng không phải công trình chọc trời duy nhất đang được nhắc tới trong các phương án phát triển mới của Hà Nội.

Mới đây, liên danh Tập đoàn Vingroup, CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn và CTCP Đầu tư và Phát triển Thương mại Long Hải đã lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường dự án Khu đô thị thông minh - sinh thái tại các xã Tàm Xá, Vĩnh Ngọc, Xuân Canh, nay thuộc xã Vĩnh Thanh và xã Đông Anh.

Dự án có quy mô khoảng 268 ha, tổng vốn đầu tư gần 21.300 tỷ đồng. Điểm nhấn kiến trúc được đề xuất cũng là một tòa tháp dịch vụ cao tới 108 tầng, gần tương đương chiều cao của Tháp Kỷ nguyên.

Trong khi đó, tại khu vực trung tâm Hà Nội, một dự án khác gây chú ý là Hanoi Twin Towers 99 tại số 5-7 Đào Duy Anh.

Tháng 7 vừa qua, liên danh gồm Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn, Công ty CP Du lịch Kim Liên và Công ty CP Thaiholdings đã đề xuất UBND TP Hà Nội xem xét, phê duyệt quy hoạch và cho phép lập dự án này.

Theo đề xuất, Hanoi Twin Towers 99 có quy mô gần 35.000 m², tổng vốn đầu tư khoảng 3-3,5 tỷ USD, gồm hai tòa tháp cao 568 m, 99 tầng nổi và 6 tầng hầm.

Nếu được triển khai đúng phương án đề xuất, công trình được kỳ vọng vượt chiều cao Petronas Twin Towers tại Malaysia, trở thành một trong những tổ hợp tháp đôi cao nhất thế giới.

Hà Nội đang định hướng xây dựng Tháp Kỷ nguyên cao 109 tầng bên sông Hồng, trở thành công trình điểm nhấn và biểu tượng đô thị. Ảnh: Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội

Ngay trong không gian phía Bắc sông Hồng, một dự án quy mô lớn khác cũng đang được triển khai là Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, tại khu vực ven sông Hồng, gần chân cầu Nhật Tân.

Dự án do liên doanh Tập đoàn BRG và Sumitomo phát triển, được khởi công vào tháng 8 năm ngoái, có quy mô khoảng 270 ha, tổng mức đầu tư khoảng 4,2 tỷ USD.

Điểm nhấn của dự án là tháp tài chính cao 108 tầng, theo giới thiệu có chiều cao khoảng 639 m.

Công trình được định hướng trở thành biểu tượng kiến trúc của khu đô thị, kết hợp ngôn ngữ kiến trúc hiện đại với các yếu tố truyền thống. Tòa tháp được thiết kế với tầm nhìn 360 độ và chú trọng khả năng khai thác năng lượng mặt trời, hướng tới mô hình công trình tiết kiệm năng lượng.

Như vậy, cùng với Tháp Kỷ nguyên 109 tầng, tòa tháp 108 tầng tại Khu đô thị thông minh - sinh thái phía Bắc sông Hồng và tháp tài chính 108 tầng tại Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, khu vực quanh sông Hồng - cầu Tứ Liên - cầu Nhật Tân đang dần xuất hiện một loạt ý tưởng về những công trình có chiều cao đặc biệt lớn.