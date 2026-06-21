Hé lộ "ông trùm" đứng sau hệ sinh thái du lịch Ravi

Từng tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng và hoạt động trong lĩnh vực sở hữu kỳ nghỉ, Công ty CP Đầu tư Phát triển Du lịch Ravi hiện được Công an TP Hà Nội xác định là một trong những doanh nghiệp tham gia đường dây lừa đảo bán thẻ nghỉ dưỡng quy mô lớn.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, liên quan đến chuyên án điều tra hoạt động mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ, Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan tố tụng đã phê chuẩn khởi tố 201 bị can, trong 25 vụ án.

Tuy nhiên, con số này có thể chưa dừng lại, khi Công an TP Hà Nội xác định có 27 công ty có liên quan đến vụ án. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2023 đến 2025, các nhóm đối tượng đã thành lập 27 công ty, phân công vai trò cụ thể từ người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách đến nhân viên trực tiếp tư vấn, ký hợp đồng.

Trong đó, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Du lịch Ravi (Công ty Ravi) được xác định là một trong những doanh nghiệp thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty này được thành lập ngày 9/2/2022 với vốn điều lệ ban đầu 60 tỷ đồng.

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Cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp gồm ông Nguyễn Thành Trung nắm giữ 53% vốn điều lệ, tương ứng 31,8 tỷ đồng. Ông Trần Đạo Tú và Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư V.O.I cùng sở hữu 20% vốn. Ngoài ra, ông Nguyễn Đức Hưng sở hữu 5% vốn và ông Vũ Tuấn Lâm sở hữu 2% vốn.

Đáng chú ý, quá trình hoạt động, Ravi ghi nhận nhiều thay đổi đáng chú ý cả về nhân sự cấp cao lẫn quy mô vốn.

Ban đầu, vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật do ông Vũ Tuấn Lâm (sinh năm 1985) đảm nhiệm. Đến ngày 5/5/2023, doanh nghiệp thực hiện thay đổi nhân sự, bổ nhiệm ông Trịnh Duy Hải (sinh năm 1989) giữ vai trò Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật.

Về tài chính, dấu mốc đáng chú ý nhất diễn ra vào tháng 10/2023 khi doanh nghiệp này đăng ký thay đổi và vốn điều lệ tăng gấp đôi từ 60 tỷ đồng lên mức 120 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn điều lệ của doanh nghiệp đều là vốn tư nhân trong nước.

Không chỉ vậy, Công ty Tập đoàn Đầu tư V.O.I, cổ đông tổ chức của công ty Ravi, cũng hoạt động trong lĩnh vực sở hữu kỳ nghỉ. V.O.I Group được thành lập trước đó vào ngày 10/6/2021 với số vốn điều lệ 2 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông sáng lập của V.O.I Group bao gồm 7 cá nhân, trong đó ông Nguyễn Bảo Việt là cổ đông lớn nhất, nắm quyền chi phối lên tới 86% (tương đương 1,72 tỷ đồng). Tỷ lệ 14% còn lại được chia cho 6 cá nhân khác, bao gồm: bà Mai Thu Trang (sở hữu 5%), bà Bùi Phương Thanh (sở hữu 5%), cùng 4 cá nhân mỗi người nắm giữ 1% (tương đương 20 triệu đồng) là ông Nguyễn Tuấn Dũng, bà Hoàng Cẩm Vân, ông Trương Minh Phương và bà Nguyễn Thị Huệ.