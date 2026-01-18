Hé lộ nội dung “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” của nhà văn Dương Bình Nguyên: Kịch tính, đau thương

Tháng 1/2026, Nhà xuất bản Công an nhân dân chính thức phát hành tiểu thuyết "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới" của nhà văn Dương Bình Nguyên. Tác phẩm đã được trao Giải A (giải nhất) tại Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện, ký với chủ đề "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" do Bộ Công an phối hợp Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức, vượt qua hơn 140 bản thảo của các nhà văn trên toàn quốc gửi về dự thi.

"Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới" là tiểu thuyết tâm lý - tội phạm hiện đại lấy bối cảnh Hà Nội và các tỉnh miền Bắc Việt Nam trong thời đại số hóa. Tác phẩm xoay quanh Lãnh Hoàng Bách, một cảnh sát trẻ mang quá khứ đau thương khi cha mẹ tự tử vì nợ nần, lớn lên trong cô đơn tại Việt Bắc. Khi tham gia điều tra chuỗi các vụ tự tử liên quan đến lừa đảo trực tuyến, app vay nợ và xâm phạm dữ liệu cá nhân, Bách dần phát hiện dấu vết của PhantomNet - một mạng lưới ngầm thao túng căn cước số, dữ liệu sinh trắc học và đời sống riêng tư của con người.

NSND Mỹ Uyên và nhà văn Dương Bình Nguyên cùng tác phẩm "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới".

Câu chuyện được triển khai theo nhịp điều tra căng thẳng, đan xen giữa hiện tại và quá khứ, với sự xuất hiện của nhiều nhân vật giữ vai trò then chốt. Vương Cao Trí, người thầy cũ đầy ám ảnh của Bách, vừa là biểu tượng tri thức vừa là nhân vật đầy hiềm nghi. Đường Hoa, nữ đồng nghiệp thông minh và bản lĩnh, mang trong mình nỗi đau mất mát riêng.

Công Triện, kỹ thuật viên dữ liệu, nắm giữ những chìa khóa quan trọng của các vụ án. Lưu Bạch Đàn, người trưởng phòng giàu kinh nghiệm, ấm áp nhưng cũng đầy thương tổn. Cùng với đó là các nạn nhân đến từ nhiều tầng lớp xã hội như ca sĩ, youtuber, người lao động nghèo, những con người bị lợi dụng hình ảnh, danh tính và đẩy đến bước đường cùng chỉ bằng những thao tác vô hình trong không gian mạng.

Bên cạnh mạch điều tra căng thẳng, "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới" còn mở ra một tuyến tình cảm phức tạp, giàu kịch tính, gắn chặt với hành trình nội tâm của các nhân vật. Mối quan hệ giữa Lãnh Hoàng Bách và Vương Cao Trí không chỉ là tình thầy trò, mà dần hé lộ những rung động mơ hồ, giằng xé giữa ngưỡng mộ, lệ thuộc và phản bội, trở thành một trong những nút thắt cảm xúc quan trọng của câu chuyện. Tiểu thuyết không đi theo lối kể phá án thuần túy. Các tuyến truyện hiện tại và quá khứ liên tục đan cài, mở rộng qua những nhân vật vừa gần gũi vừa khó nắm bắt.

Sau 15 năm, nhà văn Dương Bình Nguyên trở lại với văn chương.

Về mặt nghệ thuật, "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới" được xây dựng bằng cấu trúc phân mảnh, nhiều lớp giọng kể, nhiều điểm nhìn. Trần thuật điều tra song hành với hồi ức, nhật ký và độc thoại nội tâm, tạo nên cảm giác một không gian bị chia cắt, nơi sự thật không xuất hiện trọn vẹn mà chỉ lộ ra từng mảnh, từng vệt sáng ngắn. Lối tổ chức ấy phản chiếu chính thế giới mà tác phẩm miêu tả, đó là một "rừng nhiệt đới" dữ liệu rậm rạp, nơi con người dễ lạc lối giữa vô số đường dẫn và tín hiệu nhiễu.

Trong dòng chảy văn học Việt Nam đương đại, "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới" góp thêm một cách tiếp cận mới cho văn học hình sự - công an, khi dịch chuyển trọng tâm từ hiện trường vật lý sang hiện trường dữ liệu, từ hung khí hữu hình sang những thao tác vô hình nhưng để lại hệ lụy lâu dài. Tác phẩm không chỉ phản ánh một dạng tội phạm mới, mà đặt ra những câu hỏi về đạo đức, trách nhiệm và giới hạn của con người trong một xã hội nơi dữ liệu có thể tồn tại lâu hơn sinh mệnh.

Dương Bình Nguyên là một trong những cây bút có hành trình sáng tác đặc biệt của văn học Việt Nam đương đại. Sinh năm 1979, được đào tạo bài bản tại Học viện An ninh nhân dân (Bộ Công an) và có hơn 20 năm làm việc trong môi trường báo chí - truyền hình của ngành công an, anh bước vào văn chương từ đầu những năm 2000 với tư cách một nhà văn viết nhiều về tuổi trẻ, ký ức và những vùng cảm xúc mong manh của con người. Các tập truyện ngắn như: Làng nhan sắc. Về lại thiên đường, Hoa ẩn hương, Giày đỏ, Chuyện tình Paris từng tạo dấu ấn bởi giọng văn giàu cảm xúc, thiên về nội tâm và không khí hoài niệm.

Sau một quãng lặng dài 15 năm tạm rời xa trang viết, Dương Bình Nguyên trở lại với văn chương bằng một giọng điệu khác: tiết chế hơn, tỉnh táo hơn và đậm chiều sâu nhân sinh. Từ người viết về những rung động cá nhân, anh chuyển sang đối diện trực diện với các vấn đề xã hội phức tạp của thời đại số, nơi con người đứng trước những thách thức mới về đạo đức, danh tính và sự tồn tại. Sự chuyển hướng này không phải là sự đoạn tuyệt mà là sự phát triển tự nhiên của một bút lực đã trải qua đời sống, nghề nghiệp và những tầng nén của hiện thực.



