Theo Korean Car Blog , nguyên mẫu chạy thử xuất hiện mới đây tại Mỹ mang nhãn ký hiệu EREV - tức xe điện mở rộng phạm vi. Đây là bằng chứng cho thấy Santa Fe bản nâng cấp (facelift) sẽ là mẫu xe đầu tiên của Hyundai được trang bị công nghệ EREV.

Nguyên mẫu Hyundai Santa Fe bản facelift được phát hiện tại California. Ảnh. KCB

Chiếc xe thử nghiệm có vóc dáng gần như tương đồng với Santa Fe đang bán trên thị trường, cho thấy Hyundai nhiều khả năng vẫn sử dụng bộ khung hiện tại để thử nghiệm hệ truyền động mới bên dưới.

Đáng chú ý, những hình ảnh rò rỉ gần đây cũng hé lộ rằng xe sẽ có màn hình trung tâm Pleos Connect cùng vô-lăng mới. Những nâng cấp này được cho là cũng sẽ xuất hiện trên Tucson và Elantra thế hệ mới, sau đó trở thành tiêu chuẩn trong nội thất của xe Hyundai.

Santa Fe bản nâng cấp dự kiến sẽ có màn hình trung tâm và vô-lăng mới. Ảnh: KCB

Ngoài ra, những bức ảnh rò rỉ cũng cho thấy sự xuất hiện của cổng sạc. Xe còn có loạt cảm biến mới ở cản sau, có thể liên quan đến hệ thống quản lý nhiệt hoặc giám sát năng lượng.

Với cấu hình EREV , xe vẫn có động cơ xăng và ống xả. Nhưng khác với các loại hybrid tự sạc (HEV) và hybrid cắm sạc (PHEV), động cơ xăng trên xe EREV chỉ đóng vai trò máy phát điện để sạc pin, còn nhiệm vụ dẫn động được đảm nhiệm bởi mô-tơ điện.

Hệ thống này cho phép xe vận hành chủ yếu ở chế độ thuần điện, trong khi động cơ xăng đảm nhiệm vai trò dự phòng khi pin cạn. Nhờ đó, EREV cho trải nghiệm vận hành mượt mà của xe điện nhưng có khả năng đi xa mà không quá phụ thuộc vào trạm sạc.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Santa Fe EREV hiện chưa được Hyundai công bố. Tuy nhiên, tầm hoạt động khi kết hợp cả xăng và điện được dự đoán có thể vượt 900 km.

Sự xuất hiện của nguyên mẫu Santa Fe EREV cho thấy Hyundai đang theo đuổi chiến lược điện hóa đa dạng, vượt ra ngoài các mẫu xe hybrid cắm sạc hay xe thuần điện đã có.

Bản dựng dự đoán thiết kế của Hyundai Santa Fe 2027. Ảnh: KCB

Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với những thị trường mà hạ tầng sạc vẫn chưa đồng bộ, điển hình là Bắc Mỹ – nơi nhu cầu di chuyển đường dài rất phổ biến.

Giới chuyên môn dự đoán Santa Fe EREV có thể được giới thiệu vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027. Giai đoạn thử nghiệm nâng cao của nguyên mẫu cho thấy quá trình phát triển kỹ thuật của Hyundai đang tiến triển rất nhanh.

Một trong những điểm thay đổi được người dùng mong chờ trên Santa Fe bản mới là thiết kế phần đuôi. Ảnh: KCB

Với việc được thử nghiệm ở California, Santa Fe EREV có thể sẽ ra mắt đầu tiên tại Bắc Mỹ. Thực tế, Santa Fe là dòng xe rất hút khách tại thị trường này với 142.404 chiếc bán ra trong năm 2025, tăng 20% và đứng thứ ba toàn dải sản phẩm của Hyundai Bắc Mỹ.

Tại Việt Nam, Santa Fe cũng được coi là một dòng xe chủ lực của Hyundai nhưng chưa đạt doanh số nổi bật từ khi ra mắt thế hệ mới. Để tăng sức hút cho dòng SUV này, hãng đã liên tục áp dụng khuyến mãi lớn, đồng thời bổ sung thêm bản hybrid phù hợp với xu hướng điện hóa tại nước ta.