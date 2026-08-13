Hé lộ nhà máy drone 'bí mật' có thể chuyển đi trong 24 giờ

Một nhà máy sản xuất drone tại miền Nam nước Đức đang gây chú ý bởi mô hình sản xuất linh hoạt và khả năng nhanh chóng thay đổi địa điểm.

Theo bài viết trên The New York Times, công ty Helsing đang vận hành một cơ sở sản xuất tại miền Nam nước Đức, khu vực Munich.

Nơi đây được mô tả là một “nhà máy bí mật”, dù Helsing không che giấu quy mô đơn hàng hay kế hoạch sản xuất hàng chục nghìn thiết bị mỗi năm. Điều được giữ kín chủ yếu là địa chỉ chính xác, công suất thực tế, danh sách nhà cung cấp và chế độ an ninh.

Điểm đáng chú ý nhất là dây chuyền sản xuất có thể được tháo dỡ và chuyển sang địa điểm khác trong chưa đầy 24 giờ.

“Nhà máy” có thể di chuyển

Helsing gọi mô hình này là “resilience factory”, tức nhà máy có khả năng duy trì hoạt động trong điều kiện bị đe dọa.

Cơ sở nằm trong một khu công nghiệp ở miền Nam nước Đức, không có biển hiệu, kiểm soát ra vào nghiêm ngặt và yêu cầu nhân viên ký thỏa thuận bảo mật.

Tuy nhiên, cụm từ “chuyển nhà máy trong 24 giờ” cần được hiểu chính xác. Điều đó không có nghĩa toàn bộ tòa nhà được tháo dỡ và vận chuyển trong 1 ngày.

Trong thời gian chưa đầy 24 giờ, hoạt động lắp ráp có thể được dừng lại, máy chủ và các thiết bị kiểm thử quan trọng được di chuyển, sau đó dòng sản xuất được chuyển sang địa điểm khác.

Mô hình này dựa trên việc hạn chế phụ thuộc vào các dây chuyền cố định và thiết bị lớn gắn với công trình. Phần giá trị quan trọng nhất nằm ở phần mềm, thuật toán dẫn đường và các mô hình kỹ thuật số của linh kiện được lưu trữ trên máy chủ.

Khâu lắp ráp sử dụng các thiết bị tiêu chuẩn như máy in 3D, máy công cụ và cánh tay robot. Vì vậy, cơ sở sản xuất không bị phụ thuộc vào một địa điểm cố định.

Xu hướng này thậm chí đang hướng tới khái niệm “nhà máy trong container”, trong đó dây chuyền lắp ráp được đặt trong container vận chuyển và có thể triển khai trong vài giờ.

Tuy nhiên, đây mới là một khái niệm chung, chưa phải mô tả được xác nhận về hoạt động của Helsing.

Không phụ thuộc vào một nhà máy duy nhất

Khả năng di chuyển của một cơ sở chỉ là một phần trong mô hình rộng hơn của Helsing là phân tán sản xuất.

Động cơ, thiết bị điện tử, linh kiện composite, thân và cánh được sản xuất bởi các công ty khác nhau tại nhiều địa điểm. Một phần công đoạn lắp ráp cuối cùng thậm chí được cấp phép thực hiện tại Ukraine.

Một số nguồn công khai từng đề cập các xưởng ở Görisried, Bavaria, nơi sản xuất động cơ cho UAV phản lực và đưa ra giả thuyết rằng những cơ sở này có thể được sử dụng cho Helsing.

Tuy nhiên, chưa có xác nhận công khai trực tiếp và đây vẫn chỉ là giả thuyết.

Mô hình phân tán khiến việc vô hiệu hóa toàn bộ hoạt động sản xuất bằng cách tấn công một cơ sở trở nên khó khăn hơn, bởi không tồn tại một địa điểm duy nhất có thể làm gián đoạn toàn bộ chuỗi cung ứng.

HF-1 và HX-2 là những sản phẩm nào?

Helsing đang phát triển các loại đạn lảng vảng, trong đó có HF-1 và HX-2.

Đạn lảng vảng nằm giữa tên lửa và drone trinh sát. Nó mang đầu đạn như tên lửa, nhưng có camera và khả năng duy trì trên không như drone. Thiết bị này có thể bay quanh một khu vực, chờ mục tiêu xuất hiện rồi lao vào mục tiêu.

HF-1 là mẫu được sản xuất hàng loạt sớm hơn, với đầu đạn khoảng 4,5kg. Tài liệu quảng cáo cho biết tầm hoạt động lên tới 100km, trong khi các nhà vận hành Ukraine ước tính con số thực tế khoảng 45-50km.

Một số HF-1 được lắp ráp theo giấy phép tại Ukraine, với các linh kiện quan trọng và phần mềm đến từ Đức.

HX-2 là nền tảng nặng hơn, khoảng 12kg, có tầm hoạt động lên tới 100km. Thiết bị mang đầu đạn 4-4,5kg với 3 phiên bản: Chống tăng dạng nổ lõm, nổ mạnh để phá hủy công trình và đa dụng.

HX-2 sử dụng các cảm biến trên thiết bị cùng bản đồ địa hình được tích hợp sẵn, hướng tới khả năng hoạt động trong điều kiện bị gây nhiễu GPS. Thiết bị được thiết kế để giảm sự phụ thuộc vào người điều khiển và kênh liên lạc.

Khả năng chống gây nhiễu và “dẫn đường bằng AI” vẫn là tuyên bố của nhà phát triển và chưa thể được kiểm chứng bằng các nguồn công khai.

Quy mô sản xuất ngày càng mở rộng

Ukraine đã đặt khoảng 4.000 HF-1 và khoảng 6.000 HX-2. Công suất của một nhà máy khi hoạt động đầy đủ được ước tính hơn 1.000 HX-2 mỗi tháng.

Helsing đặt mục tiêu sản xuất 10.000-20.000 đơn vị trong năm 2026. Đây là mục tiêu do công ty công bố, không phải số liệu sản xuất thực tế.

Đầu tháng 7/2026, cư dân Hallbergmoos gần Munich đã thông qua việc xây dựng một cơ sở mới của Helsing trong 1 cuộc trưng cầu địa phương.

Như vậy, điều đáng chú ý về cơ sở “bí mật” gần Munich không nằm ở địa chỉ của nó, mà ở mô hình sản xuất có thể nhanh chóng thay đổi địa điểm và được phân tán trên nhiều cơ sở.

Khi một dây chuyền có thể được chuyển đi trong chưa đầy 24 giờ và các công đoạn sản xuất được phân bố ở nhiều nơi, một nhà máy đơn lẻ không còn là điểm nghẽn duy nhất của toàn bộ hệ thống.