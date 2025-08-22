Hé lộ nguyên nhân vụ chồng đổ xăng lên người vợ cũ và 2 con rồi châm lửa đốt

Ngày 21/8, báo Tin tức dẫn thông tin từ UBND xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng hoàn tất khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ liên quan đến vụ phóng hỏa tại một phòng trọ.

Nghi phạm được xác định là Cao Trần Kim Đạt (37 tuổi, quê xã Đức Hòa, Tây Ninh). Trong quá trình gây án, đối tượng cũng bị lửa bén, bỏng rất nặng, đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tờ VnExpress dẫn kết quả điều tra ban đầu từ cơ quan công an cho biết, trước đó, Đạt sống cùng người phụ nữ 32 tuổi, có hai con gồm bé gái 13 tuổi và bé trai 5 tuổi. Thời gian gần đây, vợ chồng Đạt nợ nần nhiều nên thường xảy ra mâu thuẫn. Người vợ nhiều lần bị chồng đánh.

Giữa tháng 5 vừa qua, chị này nộp đơn ly hôn ra tòa. Một tháng sau, chị đưa hai con ra thuê phòng trọ ở riêng để đi làm công nhân. Đạt nhiều lần gọi điện, nhắn tin và tìm đến phòng trọ năn nỉ vợ đưa các con về nhà nhưng không được chấp nhận.

Sáng 17/8, Đạt mua 5 lít xăng rồi đến phòng trọ, gọi con trai mở cửa. Anh ta sau đó leo lên gác - nơi vợ và hai con đang ngủ, tưới xăng lên người các nạn nhân rồi châm lửa đốt.

Đạt cùng vợ bị tổn thương 70-79% bề mặt cơ thể, sốc bỏng, bỏng đường hô hấp phần chưa xác định, nhiễm trùng huyết.

Tình trạng hai cháu bé lúc nhập viện vô cùng nghiêm trọng (Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng TP HCM).

Cùng ngày, thông tin về tình trạng của hai bệnh nhi, Bệnh viện Nhi đồng TP HCM cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận khẩn cấp hai chị em ruột sau vụ cháy trong tình trạng bỏng nặng toàn thân.

Cụ thể, bé trai 5 tuổi bị bỏng độ II-III chiếm đến 70-75% cơ thể, từ đầu, mặt, cổ, thân mình, cơ quan sinh dục, tay chân, kèm bỏng đường hô hấp và nhiễm trùng huyết. Bé đang sốc giảm thể tích, toàn thân phù cứng, đầu ngón tay chân sạm đen, mạch yếu 175 lần/phút, phải thở máy và được bù dịch chống sốc liên tục.

Bé gái 13 tuổi bị bỏng độ II-III khoảng 45-50% cơ thể, sưng nề nghiêm trọng, lộ kết mạc, có dấu hiệu nhiễm trùng vết bỏng. Dù tỉnh táo và trả lời được, bé vẫn đối mặt nguy cơ sốc nhiễm trùng, với nhịp tim 160 lần/phút và bụi than trong đường thở, cho thấy mức độ tổn thương nặng nề.

Các bác sĩ đang nỗ lực hết sức, sử dụng mọi phương pháp từ thở máy, bù dịch chống sốc đến điều trị nhiễm trùng để giành lại sự sống cho hai cháu bé.