Hé lộ lý do nữ sinh mất tích ở sân bay Nội Bài, đi theo nam thanh niên và được tìm thấy ở Khánh Hòa

Liên quan đến thông tin nữ sinh Nguyễn Vũ Trà My (SN 1998) mất tích bí ẩn sau khi đi vệ sinh ở sân bay Nội Bài (Hà Nội) và được cơ quan Công an tỉnh Khánh Hoà tìm thấy, theo chị Nguyễn Thị Đông (49 tuổi, cô ruột của Trà My), tâm lý của nữ sinh khi về tới nhà (1025 đường Hùng Vương, TT. Di Linh, Lâm Đồng) bất thường hơn so với trước khi đi.

Theo tờ Trí thức trẻ, khi gặp lại Trà My, gia đình hỏi nữ sinh về nguyên nhân bỏ lại em trai tại sân bay, cũng như mối quan hệ với người thanh niên đi cùng như thế nào thì Trà My trả lời vòng vo, không đúng trọng tâm.

"Để em trai 13 tuổi một mình ở sân bay rồi đi theo bạn là điều không chấp nhận được. Thử hỏi nếu hôm ấy em trai nó bị làm sao thì bây giờ câu chuyện sẽ thế nào, lúc đó hối hận không kịp", người nhà của Trà My chia sẻ.



Tờ Gia đình & Xã hội dẫn lời bà Đông cho hay, người thanh niên mà Trà My đi theo còn rất trẻ, ngụ ở TP.HCM.

"Về lý do đi theo cậu này, My có giải thích rằng, người ta rủ nó làm ăn và hứa cho đi học", bà Đông cho biết và nói thêm: "Thật sự, chúng tôi thấy lời nói của con bé mâu thuẫn và vô lý. Nó vẫn còn đang học năm cuối ở Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM.

Từ trước đến nay gia đình cũng chưa nghe My nói đến dự đinh làm ăn hay đầu tư cái gì cả. Còn nếu bảo để cho cháu đi học thêm gì đó, thì thực tế là gia đình có đủ điều kiện kinh tế để lo cho cho cháu".

Bà Đông cũng chia sẻ với nguồn trên, mẹ nữ sinh Trà My có chất vấn nữ sinh này rằng "không yêu đương sao lại đi theo người ta, cậu này có ép buộc, đe dọa gì con không" và khi đó My bảo, đi theo người ta hoàn toàn tự nguyện.

Bà Đông cũng khẳng định với báo chí, trước đó Trà My từng yêu một người đàn ông ở TP. Nha Trang và người đó không phải là nam thanh niên đi cùng nữ sinh ở sân bay Nội Bài.



Trước đó, đầu giờ chiều 13/8, Nguyễn Vũ Trà My cùng mợ và em trai 13 tuổi ra sân bay Nội Bài làm thủ tục để lên máy bay đi Liên Khương (Đà Lạt). Ra đến nơi, My đưa điện thoại, túi xách, giấy tờ tùy thân cho em trai cầm hộ rồi nói là đi vệ sinh, nhưng không quay lại.

Người thân của My sau đó thông báo vụ việc đến lực lượng an ninh sân bay.

Qua trích xuất camera cho thấy, lúc 14h, My di chuyển từ sảnh E sang cánh A sảnh T1, rồi tiếp tục đi cầu thang bộ ra khu vực bãi xe taxi. Tại đây, có một nam thanh niên mặc áo đen đứng chờ và hai người cùng nhau lên taxi di chuyển khỏi sân bay.

Ông Trần Hoài Phương - Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc cho biết, hành khách không có biểu hiện bị khống chế nên chỉ coi đây là hành vi bỏ chuyến thông thường.

