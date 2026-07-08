Hé lộ lời thề nguyện trong đám cưới triệu đô: Taylor Swift nói gì mà khiến chú rể "mít ướt" khóc không ngừng?

Mọi chi tiết trong đám cưới của Taylor Swift - Travis Kelce đều khiến công chúng phát cuồng.

Taylor Swift - Travis Kelce vừa trở thành vợ chồng trong 1 đám cưới hoành tráng kéo dài đến 3 ngày ở Madison Square Garden, New York, Mỹ. Cặp đôi giữ kín hình ảnh trong đám cưới, nên các khách mời chỉ có tường thuật lại.

Theo Page Six, lời thề nguyện của cô dâu và chú rể đã khiến hơn 1000 khách mời dự đám cưới rơi nước mắt. 1 vị khách nói: “Travis rất xúc động trong lúc đọc lời thề nguyện. Bạn có thể nghĩ rằng cô dâu sẽ là người khóc nhiều hơn, nhưng thực tế thì Travis lại xúc động hơn” . Được biết, mỗi người thề nguyện trong 20 phút, Taylor vừa trình diễn giọng hát lẫn đối thoại, khiến tất cả đều rơi nước mắt. Khách mời đã được phát những chiếc khăn tay thêu chữ T&T để chuẩn bị cho giây phút xúc động.

Travis Kelce là người khóc nhiều hơn trong lúc trao lời thề nguyện. Ảnh: X

Khách mời đã được phát những chiếc khăn tay thêu chữ T&T để chuẩn bị cho giây phút xúc động. Ảnh: X

“Taylor đã kể về việc Travis là kiểu người ở trường trung học, dù là vận động viên ngôi sao, nhưng vẫn thường ngồi ăn trưa với những đứa trẻ ít nổi tiếng hơn, những đứa bị bắt nạt. Và Taylor đã nói về việc cô ấy ước mình có được một người như vậy khi còn học trung học. Điều đó thật đặc biệt" - một nguồn tin thân cận tiết lộ với People. Như vậy có thể thấy rằng Travis Kelce chính xác là hình mẫu mà Taylor Swift đã mơ về từ thời cô còn đi học.

Travis Kelce cũng rất hồi hộp trong giây phút trao lời thề nguyện. Nguồn tin cho biết thêm rằng mặc dù cầu thủ này có vẻ lo lắng, nhưng anh vẫn giữ được bình tĩnh trong suốt quá trình đọc lời thề nguyện. "Taylor trông rưng rưng nước mắt trong một đoạn đọc lời thề, nơi Travis hứa sẽ bảo vệ cô ấy mãi mãi” - một nguồn tin thân cận tiết lộ.

Travis Kelce đúng với hình mẫu Taylor Swift đã mơ về thời trung học. Ảnh: X

MC George Stephanopoulos, người đã tham dự lễ cưới, mô tả lời thề nguyện là "Mọi thứ mà bạn mong ước. Chân thật, mong manh, nghiêm túc và hài hước, tràn đầy tình yêu thương". Nhà báo Robin Roberts cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, chia sẻ rằng buổi lễ tại Madison Square Garden thực sự ấm cúng. Không chỉ mời những ngôi sao hạng A trong showbiz, cặp đôi còn mời bạn bè thời trung học và hàng xóm của họ, tương tự như bất kỳ đám cưới nào mọi người cũng sẽ tham dự.

Cặp đôi mời cả bạn học và hàng xóm. Ảnh: X

Taylor Swift - Travis Kelce vừa tưng bừng kết hôn trong hôn lễ kéo dài 3 ngày ở Madison Square Garden, New York, Mỹ. Vốn là những ngôi sao hàng đầu với khối tài sản tỷ đô, cặp đôi chi mạnh tay tổ chức tiệc cưới sang trọng, ước tính lên đến 10-20 triệu USD, mời 1000 khách tham dự, bao gồm những ngôi sao đình đám showbiz.

Đám cưới này dường như mang chủ đề khu vườn. Trong những bức ảnh mà Page Six thu được, những lẵng hoa lớn được nhìn thấy bên trong hội trường cưới có 1000 khách. Những bông hoa có vẻ là những bông hoa lớn màu đào và hồng nhạt điểm xuyết lá xanh. Thậm chí Madison Square Garden còn được thắp sáng bằng đèn màu hồng, khu vực chính được dàn dựng thành 1 khu rừng, hoàn chỉnh với cây cối và thảm trải sàn trông giống như cỏ. Nội thất chủ đạo là màu xanh đậm và hồng, cùng với những chiếc ghế sofa tròn màu trắng, bàn cao, quầy bar và một cầu thang lớn màu trắng.

Cặp đôi chi mạnh tay cho đám cưới, mời đến 1000 khách. Ảnh: Page Six

Những chi tiết "đậm mùi tiền" khác còn có cả cô dâu và chú rể đều diện lễ phục cưới được thiết kế riêng bởi thương hiệu Christian Dior, qua bàn tay của Giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson. Taylor Swift hoàn thiện diện mạo cô dâu xinh đẹp và lộng lẫy của mình bằng đôi giày đặt làm riêng của Christian Louboutin cùng bộ trang sức Cartier đắt giá.

Khác với nhiều đám cưới đình đám của giới giải trí, Taylor Swift và Travis Kelce không chọn phù dâu hay phù rể. Em trai nữ ca sĩ Austin Swift được giao vai trò "Man of Honor" (người đàn ông thân thiết với cô dâu), trong khi anh trai của Travis là Jason Kelce đảm nhận vị trí "Best Man" (người đàn ông thân thiết với chú rể). Đặc biệt, danh hài Adam Sandler là người chủ trì nghi lễ thành hôn của cặp đôi. Theo các nguồn tin, ngôi sao nhạc pop sẽ lên sân khấu biểu diễn trong lễ cưới xa hoa của cô với Travis Kelce để khuấy đảo không khí.

Ảnh: DailyMail

Ảnh: DailyMail

Những hình ảnh hiếm hoi từ trong đám cưới của Taylor Swift. Ảnh: DailyMail

Nguồn: Page Six