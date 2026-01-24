Hé lộ lời Công Phượng dặn em họ trước trận thắng lịch sử của U23 Việt Nam: Nghe mà xúc động!

“Anh Công Phượng động viên tôi rằng đây là một trận đấu lớn. Vậy nên, nếu được vào sân ở bất cứ phút nào thì phải cố gắng, chiến đấu vì bản thân, vì các đồng đội, vì màu cờ sắc áo. Tôi cũng đưa tâm thế ấy khi bước vào trận đấu với U23 Hàn Quốc.

Trong phòng thay đồ trước màn so tài, chúng tôi cùng nhau nói rằng đây là giải trẻ cuối cùng. Vậy nên, tất cả cố gắng chơi bằng tất cả những gì có thể để không phải tiếc nuối khi kết thúc”, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường chia sẻ.

Công Phượng dành nhiều lời khuyên cho em họ Quốc Cường.

Tại VCK U23 châu Á 2026, Quốc Cường có 4 lần được ra sân, với tổng cộng 239 phút thi đấu (trung bình 59,75 phút/trận). Đây là thông số đáng ghi nhận với cầu thủ sinh năm 2004.

Quốc Cường vào sân từ băng ghế dự bị ở trận gặp U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan, sau đó tiếp tục được tin tưởng trận tứ kết gặp U23 UAE (chơi 74 phút). Tới trận tranh giải Ba với U23 Hàn Quốc, anh được HLV Kim Sang-sik xếp đá chính và chơi trọn vẹn 120 phút. Ở loạt đá luân lưu, em họ Công Phượng sút thành công lượt đá thứ 3.

“Trước khi vào lượt đá luân lưu, chúng tôi tự nhắc nhau rằng đã vào đến đây là quá hay rồi. Vậy nên hãy cứ tự tin. Nếu đã nhắm vào góc nào thì hãy dứt điểm hết hết lực vào góc đó. Tôi muốn nhấn mạnh đây là hành trình tuyệt vời, với nhiều kỷ niệm đẹp và bài học bổ ích. Dù không thể vào chung kết nhưng huy chương đồng đã là điều tuyệt vời”, Quốc Cường chia sẻ.

Quốc Cường tiến bộ thấy rõ khi bước ra sân chơi châu lục.

Tiền vệ 22 tuổi cũng tiết lộ: “Thực sự U23 Việt Nam đã rất kỳ vọng về việc thi đấu trận chung kết. Nhưng điều đó khiến cho chúng tôi trải qua cảm giác thất vọng khi thất bại.

Còn đêm qua, khi có được tấm huy chương đồng, tinh thần của cầu thủ đã khá lên rất nhiều. Chúng tôi biết người hâm mộ rất kỳ vọng U23 Việt Nam tái hiện thành tích Thường Châu. Nhưng sau cùng, điều đó lại dang dở. Tiếc nuối lớn nhất với tôi vẫn là không thể vào chung kết”.

Quốc Cương (số 8) chơi tốt ở trận tranh hạng Ba.

Nói về áp lực dành cho tuyến giữa U23 Việt Nam tại giải đấu lần này, cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM cho biết:

“Số lượng tiền vệ trung tâm của đội đúng là khiêm tốn. Nhưng áp lực với chúng tôi không lớn. Cả ba đều đã thi đấu thường xuyên tại các CLB V.League. Cường độ cao giúp chúng tôi thích nghi nhanh với nhau. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tập luyện với nhau rất nhiều. HLV Kim Sang-sik cũng tạo cho chúng tôi việc thích nghi với cường độ thi đấu tại châu Á.

Với anh Thái Sơn và anh Xuân Bắc, cả hai đều mạnh trong khả năng thoát pressing và luân chuyển bóng. Còn tôi sẽ đá cao hơn với vai trò tịnh tiến, đưa bóng lên cho tiền đạo. Cả ba đã tập với nhau thường xuyên rồi nên cũng quen lối chơi của nhau. Anh Sơn khả năng thoát pressing luân chuyển bóng tốt., anh Sơn sẽ chịu trách nhiệm vụ đó. Còn em đá cao hơn, tịnh tiến bóng, đưa bóng lên trên cho tiền đạo”.

Quốc Cường kết lại: “Nhìn lại giải đấu, điều tôi hài lòng nhất chắc chắn là được thi đấu cùng U23 Việt Nam và có được tấm huy chương Đồng. Còn về thiếu sót, sau giải này, tôi sẽ xem lại các băng hình trận đấu để tự mình rút ra bài học và kinh nghiệm”.