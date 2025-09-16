Hé lộ khác biệt của tăng M-84 Croatia với T-72

Xe tăng M-84 của Croatia đã được bàn giao cho Lữ đoàn Cơ giới 141, binh sĩ Ukraine chia sẻ ấn tượng và nêu rõ khác biệt so với các xe T-72 thời Liên Xô.

Đơn vị tăng, hoạt động gần biên giới giữa các vùng Donetsk và Zaporizhzhia, nhấn mạnh hệ thống điện tử tiên tiến và mức độ tự động hóa cao hơn so với mẫu T-72M thời Liên Xô, vốn là nền tảng cho xe tăng Croatia này.

Các xe tăng Croatia được cho là đến nơi trong tình trạng tốt, vì phần lớn đã trải qua đại tu và được nâng cấp lên tiêu chuẩn M-84A4 Sniper trước năm 2023.

Kíp xe đã trang bị cho thân và tháp pháo của phương tiện giáp phản ứng nổ Kontakt-1 và lưới chống drone. Tuy nhiên, nguồn gốc Croatia của xe vẫn dễ nhận ra — đặc biệt là kính ngắm xạ thủ đặt ở phía bên trái tháp pháo.

Đó là kính ngắm tổng hợp SCS-84, có cả kênh ban ngày và kênh quan sát hồng ngoại ban đêm, tích hợp vào hệ thống điều khiển hỏa lực số.

Hệ thống này đơn giản hóa đáng kể nhiệm vụ của xạ thủ bằng cách tự động tính toán các điều chỉnh ngắm, sử dụng dữ liệu từ trạm thời tiết trên xe và thiết bị đo khoảng cách bằng laser.

Kính ngắm của xạ thủ SCS-84 trên xe tăng M-84A

Khác với các xe tăng xuất khẩu Liên Xô thập niên 1980, M-84 của Croatia có khả năng cơ động và linh hoạt tốt hơn nhờ động cơ diesel V46-TK công suất 1.000 mã lực (khoảng 746 kW), cùng hệ dẫn động quay tháp pháo và nâng hạ nòng súng được cải tiến.

Trong khi đó, mức độ bảo vệ không thay đổi — trong quá trình hiện đại hóa, xe không được trang bị thêm tấm giáp phụ hay bộ giáp phản ứng; lớp giáp của nó tương đương với mức bảo vệ của T-72M1/T-72A.

Thông tin đầu tiên về việc chuyển giao những phương tiện này xuất hiện vào tháng 11 năm ngoái. Khi đó, các quan chức Croatia thông báo kế hoạch cung cấp 30 xe tăng. Bên cạnh đó, lực lượng Ukraine cũng dự kiến nhận 30 xe chiến đấu bộ binh M-80.

Đổi lại, chính phủ Croatia sẽ nhận khoản bồi thường từ Đức để dùng mua 50 xe tăng Leopard 2A8. Cộng với vũ khí và phụ tùng kèm theo, khoản bồi thường này được định giá 144,8 triệu euro, nhằm phần nào tài trợ cho đơn hàng thiết bị mới.