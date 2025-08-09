Theo Avia.pro , bức ảnh được công bố cho thấy tiêm kích Mirage 2000-5F được trang bị hai tên lửa hành trình SCALP có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 560 km. Rất có thể Mirage 2000-5F đang chuẩn bị thực hiện một nhiệm vụ chiến đấu.



Hiện, phía Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Tiêm kích Mirage 2000-5F mang tên lửa tầm xa SCALP.

Trước đó, nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, máy bay Mirage 2000-5F do Pháp cung cấp đã được sử dụng trong các hoạt động chiến đấu, bao gồm cả tấn công các mục tiêu chiến lược. Được trang bị hệ thống dẫn đường và radar hiện đại, máy bay này đã tăng cường đáng kể tiềm lực không quân của Ukraine.

Tháng 2/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu tuyên bố, Ukraine đã nhận được máy bay chiến đấu Mirage 2000 đầu tiên từ Pháp. Quan chức này không nêu rõ số lượng máy bay Mirage 2000 được giao trong đợt đầu tiên. Tuy nhiên, các thông tin trước đó từ truyền thông phương Tây cho rằng, Ukraine có thể nhận được ba máy bay như vậy.

Mirage 2000 là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ 4, do nhà sản xuất máy bay Dassault Aviation thiết kế và phát triển. Máy bay phục vụ trong lực lượng không quân Pháp từ năm 1984.

Tiêm kích có thể bay với tốc độ tối đa 2.530 km/h, trần bay 17 km và phạm vi hoạt động lên đến 3.335 km. Mirage 2000 có trọng lượng rỗng 7,5 tấn, tổng trọng lượng cất cánh 17 tấn, được thiết kế để có thể mang theo nhiều loại vũ khí khác nhau.

Ukraine đã nhận được Mirage 2000-5F - phiên bản cải tiến của Mirage 2000, được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu khác nhau. Mirage 2000-5F được trang bị hệ thống radar tiên tiến để phát hiện và tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu trên không ở khoảng cách xa.

Trong khi đó, SCALP là một biến thể của Storm Shadow với tầm bắn xa hơn, tối đa lên tới 560 km. Tên lửa có chiều dài 5,1 m; đường kính 0.48 m và trọng lượng lên đến 1.300 kg. Trong đó, đầu đạn mà tên lửa mang theo nặng 450 kg đủ sức xuyên phá mục tiêu ở khoảng cách xa.

Tên lửa được trang bị động cơ phản lực Microturbo TRI 60-30, cung cấp lực đẩy 1.200 lbs. Chúng có thể đạt tốc độ tối đa Mach 0,95 (tương đương 323 m/s).

Tháng 8/2023, Tổng thống Ukraine Zelensky xác nhận Kiev đã nhận được tên lửa SCALP từ Pháp.

Các chuyên gia quân sự đánh giá rằng, sự xuất hiện của Mirage 2000-5F với tên lửa SCALP có thể mang lại cho Ukraine khả năng thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào những cơ sở quan trọng của Nga.