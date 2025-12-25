Hé lộ hình ảnh tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Triều Tiên

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), trong chuyến thăm nhà máy tàu ngầm hạt nhân hôm 24/12, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ trích mạnh mẽ những nỗ lực gần đây của Hàn Quốc trong việc phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cùng với Mỹ và gọi đó là "mối đe dọa cần phải được đối phó".

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng bật đèn xanh cho Hàn Quốc chế tạo tàu ngầm hạt nhân trong chuyến thăm nước này hồi tháng 10, gây ra sự phẫn nộ từ phía Triều Tiên, quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, những chi tiết quan trọng, ví dụ như địa điểm đóng tàu vẫn chưa được xác định rõ.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và các quan chức bên cạnh tàu ngầm công bố ngày 25/12. (Ảnh: KCNA)

Hiện tại, chỉ có một số ít quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân, trong khi Mỹ xem công nghệ này là một trong những bí mật quân sự nhạy cảm và được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Tháng 11, trong những bình luận đầu tiên của Triều Tiên về thỏa thuận Mỹ - Hàn, KCNA gọi chương trình này là "nỗ lực nguy hiểm gây đối đầu" và cho rằng nó có thể dẫn đến "hiệu ứng domino hạt nhân".

Hãng thông tấn KCNA đưa tin thêm, ông Kim Jong-un cho biết "tình hình an ninh tiêu cực hiện nay" khiến việc đẩy nhanh "quá trình vũ khí hóa hạt nhân cho lực lượng hải quân" trở thành "nhiệm vụ cấp bách và lựa chọn không thể thiếu".

Cùng với đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên tiến hành tìm hiểu về những nghiên cứu đang được tiến hành về "vũ khí bí mật dưới nước mới" và "làm rõ kế hoạch chiến lược tái tổ chức lực lượng hải quân, thành lập các đơn vị mới", nhưng không nêu thêm chi tiết.

Trong một bản tin riêng, hãng thông tấn KCNA cũng tiết lộ ông Kim Jong-un giám sát cuộc thử nghiệm đối với "tên lửa phòng không tầm xa, tầm cao kiểu mới" trên biển.

"Các tên lửa được phóng bắn trúng chính xác mục tiêu giả định ở độ cao 200km. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un gửi lời chúc mừng về vụ thử nghiệm bắn thành công", KCNA đưa tin. Nếu đúng, độ cao đó sẽ nằm trong không gian.

Cùng với đó, trong hình ảnh do KCNA đăng tải cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến thăm công trường xây dựng tàu ngầm hạt nhân nặng 8.700 tấn mang tên lửa dẫn đường chiến lược. Tàu ngầm sơn màu đỏ gạch, đặt trên các giá đỡ màu vàng. Tuy nhiên, truyền thông Triều Tiên không công bố thêm thông tin về khí tài mới.