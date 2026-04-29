Hé lộ đoạn ghi âm lật ngược tình thế trong vụ đạo diễn bị đánh chết trước mặt con trai

MyDaily đưa tin Viện kiểm sát đã thu được đoạn ghi âm cuộc điện thoại, có liên quan đến cái chết thương tâm của đạo diễn Kim Chang Min. Được biết, nam đạo diễn bị 1 nhóm người hành hung trong quán ăn vào ngày 20/10/2025. Đến ngày 7/11/2025, Kim Chang Min qua đời và gia đình đã đồng ý hiến tạng cho những bệnh nhân nguy kịch, cứu sống được 4 người.

Trong đoạn ghi âm, nhóm nghi phạm khai tại thời điểm gây án rằng họ "đã hành hung nạn nhân một cách bừa bãi với ý định giết chết ông ta" . Ngay sau khi xác minh đoạn ghi âm, đội điều tra chuyên trách tại Chi nhánh Namyangju của Viện Kiểm sát quận Uijeongbu đã yêu cầu lệnh bắt giữ nhóm người vào ngày 28/4. Dựa trên đoạn ghi âm, cơ quan chức năng kết luận rằng các nghi phạm có thể đã lường trước khả năng nạn nhân sẽ chết vào thời điểm hành hung. Điều này mâu thuẫn trực tiếp với những nỗ lực trước đó của nghi phạm Lee nhằm giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của vụ hành hung. Khi tuyên bố trong các cuộc phỏng vấn với truyền thông, nghi phạm Lee nói rằng chỉ đánh nạn nhân 3 lần chứ không phải 10 lần.

Hơn nữa, Viện kiểm sát đã trình bày kết quả phân tích pháp y cho thấy "tổn thương não do lực tác động mạnh và lặp đi lặp lại là nguyên nhân gây tử vong" làm cơ sở quyết định để yêu cầu lệnh bắt giữ. Kết quả chẩn đoán của bệnh viện cũng xác định nguyên nhân tử vong là "xuất huyết não do chấn thương", khẳng định "hành hung" là nguyên nhân trực tiếp.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1h sáng ngày 20/10 năm ngoái. Khi đó, đạo diễn Kim Chang Min cùng cậu con trai tự kỷ đến 1 nhà hàng ở thành phố Guri, tỉnh Gyeonggi để dùng bữa. Trong lúc đang ăn cùng con, Kim Chang Min đã bị 1 nhóm người trong độ tuổi 20 hành hung sau 1 cuộc tranh cãi xô xát. Khi đạo diễn ngã gục xuống sàn, nhóm đối tượng vẫn không dừng lại ở đó, tiếp tục lao vào hành hung anh ngay trước mặt con trai. Thậm chí, ngay cả khi Kim Chang Min đã bất tỉnh nhân sự, nhóm đối tượng vẫn kéo lê nam đạo diễn trên nền đất 1 cách thô bạo.

Đạo diễn Kim được đưa đến bệnh viện gần đó sau khoảng 1 tiếng đồng hồ xảy ra vụ việc. Do việc đưa đến cơ sở y tế diễn ra chậm trễ nên nạn nhân đã bỏ lỡ “thời điểm vàng” để được cứu sống. Tại bệnh viện, nam đạo diễn được chẩn đoán chết não và trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 41 vào ngày 7/11/2025.

CCTV ghi lại cảnh nhóm nghi phạm hành hung thô bạo đạo diễn Kim Chang Min.

Cảnh sát xác định được người đàn ông họ Lee đã hành hung Kim Chang Min và xin lệnh bắt giữ, nhưng bị Viện kiểm sát bác bỏ, đồng thời yêu cầu điều tra bổ sung. Sau quá trình điều tra bổ sung, cảnh sát đã nộp lại đơn xin lệnh bắt giữ đối với Lee và 1 người khác cùng về tội danh Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Tuy nhiên, phía Tòa án Uijeongbu đã bác bỏ lệnh bắt giữ với lý do: “Các nghi phạm có nơi cư trú cố định và không có nguy cơ tiêu hủy chứng cứ”. Sau đó, cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát trong bối cảnh các nghi phạm không bị tạm giam.

Chứng kiến việc các nghi phạm chưa bị tạm giam, phía gia đình Kim Chang Min bức xúc lên tiếng: “Hiện trường vụ việc nằm rất gần 1 bệnh viện, nhưng việc đưa Kim Chang Min tới bệnh viện lại bị chậm trễ tới tận 1 tiếng đồng hồ khiến nạn nhân lỡ mất khoảng thời gian vàng để chữa trị. Dù có nhiều nghi phạm nhưng ban đầu cảnh sát chỉ xin lệnh bắt giữ có 1 cá nhân, sau đó mới xác định thêm được người thứ 2 có liên quan tới vụ án, nhưng cuối cùng cũng bị bác bỏ lệnh bắt giữ. Cuộc điều tra đã bị trì hoãn suốt thời gian qua và bộc lộ nhiều kẽ hở”.

Gia đình Kim Chang Min chia sẻ thêm trong đau xót: “Đã 1 thời gian trôi qua rồi nhưng những kẻ giết hại con trai tôi vẫn tự do đi lại trên phố. Chang Min đã hoạt động rất khổ cực trong ngành điện ảnh suốt thời gian dài, vừa mới bắt đầu gặt hái được thành công thì lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy”. Em gái của đạo diễn Kim mới đây còn kêu cứu: “Thật kinh khủng khi kẻ thủ ác đang sống cách nhà chúng tôi chưa đầy 10km”.

Dư luận Hàn Quốc đã vô cùng phẫn nộ sau 2 lần từ chối lệnh bắt giữ nghi phạm. Sau đó, Viện kiểm sát đã thành lập một đội điều tra chuyên trách và đẩy nhanh tiến độ điều tra, bao gồm cả việc khám xét nhà của các nghi phạm. Phiên thẩm vấn trước khi bắt giữ (phiên xem xét lệnh bắt) đối với những người này dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 4/5, lúc 10h30 sáng tại Phòng xử án 208 của Tòa án quận Uijeongbu, chi nhánh Namyangju.

Kim Chang Min góp mặt với vai trò đạo diễn ở loạt phim như Someone’s Daughter (2016), Exit No. 3, Guui Station (2019). .. Bên cạnh đó, anh còn nằm trong đội ngũ sản xuất của loạt tác phẩm như Man of Will (2017), The Witch: Part 1. The Subversion (2018), Forbidden Dream (2019), Waiting for Rain (2021), Firefighter (2024)...

Nguồn: MyDaily