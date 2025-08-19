Tiêu điểm

Theo Reuters, một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể diễn ra tại Hungary.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng cho biết, Tổng thống Putin đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông “sẵn sàng gặp ông Zelensky trong vòng hai tuần tới”.

Bối cảnh

Chiều 19/8 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp đón Tổng thống Zelensky cùng 7 nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng, chỉ hai ngày sau cuộc gặp với Tổng thống Putin ở Alaska.

Ông Trump cho biết đã gọi điện cho Tổng thống Putin để bắt đầu thu xếp một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Ukraine, sau đó sẽ tiến tới hội nghị thượng đỉnh ba bên với sự tham gia của ông, nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Họ nói gì - nghĩ gì?

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump viết: “Mọi người đều rất vui mừng trước triển vọng hòa bình cho Nga và Ukraine. Sau khi các cuộc họp kết thúc, tôi đã gọi cho Tổng thống Putin và bắt đầu thu xếp một cuộc gặp, địa điểm sẽ được xác định sau, giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky. Sau đó, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp ba bên gồm cả tôi”.

Tổng thống Zelensky nói sẵn sàng gặp Tổng thống Putin, dù dưới bất kỳ hình thức nào. Ông khẳng định sẽ tham dự cuộc họp ba bên nếu kết quả cuộc gặp song phương đầu tiên tiến triển tích cực.

Tuy vậy, ông Zelensky thừa nhận chưa nắm rõ thông tin chi tiết về cuộc gặp được đề xuất. “Tôi tin chắc rằng chúng ta nên gặp nhau và cùng suy nghĩ về con đường chấm dứt xung đột”, ông nói.

Về phía Nga, Cố vấn Tổng thống Yuri Ushakov cho biết các ông Putin, Trump cùng ủng hộ việc Nga - Ukraine tiếp tục đàm phán trực tiếp. Ông nói nguyên thủ Nga, Mỹ cùng cho rằng "cần xem xét khả năng nâng cấp cấp đại diện trong các phái đoàn của Moskva và Kiev", ông nói.

Đáng chú ý

Tại cuộc gặp ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump khẳng định với ông Zelensky rằng Mỹ sẽ hỗ trợ đảm bảo an ninh cho Ukraine trong bất kỳ thỏa thuận nào chấm dứt xung đột.

“Khi nói đến vấn đề an ninh, sẽ có rất nhiều sự trợ giúp”, ông Trump nhấn mạnh, đồng thời cho biết các nước châu Âu cũng sẽ tham gia.

Tổng thống Zelensky gọi đây là “một bước tiến lớn”.

"Chúng tôi đánh giá cao tín hiệu quan trọng từ Mỹ về sự sẵn sàng hỗ trợ và tham gia vào những đảm bảo này", ông nói đây là "một vấn đề quan trọng, là điểm khởi đầu hướng tới việc chấm dứt xung đột".

Theo ông, đảm bảo này bao gồm việc Ukraine mua 90 tỷ USD vũ khí Mỹ thông qua nguồn tài trợ châu Âu, cùng với việc phát triển sản xuất máy bay không người lái, trong đó một phần sẽ được Mỹ mua lại. Tuy nhiên, các chi tiết vẫn đang được thảo luận và chưa có thỏa thuận chính thức, dự kiến sẽ được chốt trong vòng một tuần đến 10 ngày tới.

Trước đó, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tiết lộ Tổng thống Putin đã đồng ý để Washington bảo đảm an ninh cho Kiev theo cơ chế tương tự thỏa thuận phòng thủ chung của NATO.

“Chúng tôi đã đạt được nhượng bộ rằng Mỹ có thể đưa ra bảo đảm an ninh giống Điều 5 – một trong những lý do chính khiến Ukraine muốn gia nhập NATO. Đây là lần đầu tiên Nga chấp nhận điều này”, ông Witkoff nói về kết quả thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga ở Alaska.

Tác động

Thủ tướng Anh Keir Starmer nhận định cuộc gặp ngày 19/8 tại Washington giữa Tổng thống Trump, Zelensky và các lãnh đạo châu Âu là “tốt đẹp và mang tính xây dựng”.

Ông cho biết hội nghị đã đưa ra hai kết quả chính: Đảm bảo an ninh cho Ukraine và tiến tới cuộc gặp song phương giữa hai Tổng thống Zelensky và Putin.

Thủ tướng Starmer nhấn mạnh Ukraine cần phải có mặt trong mọi cuộc thảo luận về các vấn đề nhạy cảm như tranh chấp lãnh thổ và trao đổi tù nhân.

Trong khi đó, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho biết chi tiết về các đảm bảo an ninh cho Ukraine có thể được thống nhất trong vòng một tuần hoặc lâu hơn.

“Cuộc họp mà chúng tôi có tại Nhà Trắng và sau đó ở Phòng Bầu dục rất mang tính xây dựng. Điều quan trọng nhất cần nhớ là những đảm bảo an ninh sẽ đến từ cả châu Âu và Mỹ, với các chi tiết cụ thể sẽ được thống nhất trong khoảng một tuần tới”, ông nhấn mạnh.

Theo Reuters, CNN