Hé lộ danh tính NSND, NSƯT vào vai Vua Hùng và hoàng hậu trong Huyền Tình Dạ Trạch

Tối 19-1, Đài Hà Nội chính thức công bố teaser poster và trailer phim Tết Huyền Tình Dạ Trạch, lấy cảm hứng từ chuyện tình bất hủ Chử Đồng Tử - Tiên Dung và khai thác chất liệu lịch sử - văn hóa thời kỳ Văn Lang, tiền Đông Sơn.

Một cảnh trong phim Huyền Tình Dạ Trạch.

Lần đầu tiên chuyện tình Chử Đồng Tử - Tiên Dung lên màn ảnh rộng

Huyền Tình Dạ Trạch lấy cảm hứng từ truyền thuyết về Chử Đồng Tử - một trong "tứ bất tử" của văn hóa tín ngưỡng Việt Nam (cùng Tản Viên Sơn Thánh, Phù Đổng Thiên Vương và Thánh Mẫu Liễu Hạnh).

Thánh Chử Đồng Tử là biểu tượng của đức tính hiếu thảo, lòng nhân hậu và khát vọng làm giàu vươn mình phồn vinh bằng con đường thương nghiệp.

Đức Thánh quê ở Chử Xá, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội ngày nay; đền thờ ông xuất hiện ở nhiều nơi trên đất nước Việt Nam nhưng hiện được thờ phụng chính tại TP. Hà Nội.

Teaser phim Huyền Tình Dạ Trạch.

Phim điện ảnh Huyền tình Dạ Trạch tái hiện thiên tình sử bất hủ và "có một không hai" giữa công chúa Tiên Dung và chàng trai nghèo Chử Đồng Tử chỉ có một chiếc khố che thân.

Trong bối cảnh những cộng đồng người Việt cổ thuở hồng hoang đang khai phá, dựng xây và bảo vệ không gian sinh tồn, hai con người tự do, giàu khát vọng, dám vượt qua ranh giới thân phận, định kiến và trật tự giai cấp yêu nhau say đắm, từ đó thay đổi cả một cộng đồng, làm nên một trong những tình sử bậc nhất của văn hóa Việt Nam.

Nhưng trong phim Huyền Tình Dạ Trạch, tình yêu không phải đích đến duy nhất mà trở thành khởi nguồn của một nền tảng văn hóa và một cộng đồng bền vững.

Bộ phim tái hiện hành trình từ lập nghiệp - đấu tranh sinh tồn - làm chủ thiên nhiên của cư dân Văn Lang, trong đó Chử Đồng Tử hiện lên như một biểu tượng: người tiên phong, dẫn dắt, giáo hóa muôn dân, đại diện cho tình yêu không chiếm hữu, không áp đặt mà lan tỏa tình yêu với sự công bằng, lòng nhân ái và ý chí kiến tạo cuộc sống phồn vinh.

Truyền thuyết dân gian được kết hợp hài hòa với các yếu tố lịch sử, văn hóa, tạo nên một thiên sử thi trong một giai đoạn chuyển mình của người Việt cổ, ở đó tình yêu cá nhân hòa quyện với khát vọng dân tộc trong buổi bình minh của lịch sử.

NSND Trọng Trinh vào vai Vua Hùng.

NSƯT Chiều Xuân vào vai hoàng hậu.

Làn gió mới thổi vào đường đua phim Tết

Từ trước tới nay, các phim Tết thường khai thác đề tài tâm lý gia đình, tình cảm và mâu thuẫn thế hệ như một công thức khá quen thuộc và thường thành công vì dễ chạm đến cảm xúc sum vầy, gần gũi của khán giả Việt.

Huyền Tình Dạ Trạch không đi vào công thức đó khi đưa chuyện tình Chử Đồng Tử - Tiên Dung cùng những chất liệu nền văn hóa Đông Sơn lần đầu tiên lên màn ảnh rộng.

Với sự góp mặt của Huyền Tình Dạ Trạch, khán giả không còn bị giới hạn ở drama gia đình hiện đại, tâm lý… thường thấy trong mùa phim Tết. Ngoài tính giải trí, còn có cơ hội trải nghiệm hành trình về cội nguồn và văn hóa thiêng liêng ngay trong những ngày đầu năm mới. Như lời nhân vật vợ Vua Hùng nói "nơi nào có đất có nước, có tình người, nơi đó là nhà".

Phim được quay tại nhiều địa điểm mang giá trị cảnh quan - văn hóa đặc sắc. Trong đó nhiều cảnh quay được thực hiện trực tiếp tại Chử Xá (Gia Lâm, Hà Nội) nơi Chử Đồng Tử sinh ra và vùng đất đầm Dạ Trạch (Khoái Châu, Hưng Yên), nơi gắn liền với huyền tích thật sự của hai nhân vật chính là Chử Đồng Tử và Tiên Dung.

Hai nhân vật chính trong phim.

Đoạn teaser giới thiệu dẫu chỉ có 1 phút 33 giây nhưng mở ra cả một khung cảnh lễ tế mùa xuân rộng lớn, dẫn khán giả trở lại và được thưởng lãm một trong những nền văn minh rực rỡ nhất của Việt Nam là văn hóa Đông Sơn.

Ở đó khán giả bắt gặp không ít tập tục, nghi lễ và văn hóa truyền thống từng được đề cập trong sách vở, nay hiện lên đầy sống động trong phim. Phim cũng hé lộ câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính Chử Đồng Tử và Tiên Dung cũng như cuộc chiến đấu anh hùng bảo vệ đất và nước ở thuở hồng hoang trong lịch sử.

Tổng giám đốc Đài Hà Nội Nguyễn Kim Khiêm chia sẻ Huyền Tình Dạ Trạch "không chỉ là một bộ phim điện ảnh, còn là một dự án văn hóa - sáng tạo, góp phần lan tỏa các giá trị bản sắc dân tộc trong bối cảnh đương đại".

Theo ông Khiêm, khi xây dựng các dự án phim về lịch sử và văn hóa Việt Nam, đài mong muốn công chúng - đặc biệt là thế hệ trẻ - có thể hình dung một cách trực quan, rõ ràng về những gì cha ông đã tạo dựng, về không gian lịch sử - văn hóa của tổ tiên.

Lịch sử tự thân không hề khô khan - vấn đề nằm ở cách chúng ta truyền đạt. Việt Nam có một lịch sử lâu đời, giàu chiều sâu và đáng tự hào không kém bất kỳ quốc gia nào trong khu vực hay trên thế giới.

"Với bất cứ người Việt nào, những câu chuyện, những giá trị được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử của dân tộc vẫn luôn là niềm tự hào sâu sắc, bền vững và có sức lay động lớn hơn bất kỳ hình tượng nào đến từ bên ngoài", ông nói.

Huyền Tình Dạ Trạch do Tôn Văn làm đạo diễn, Vũ Liêm biên kịch cùng hoạ sĩ tạo hình Nguyễn Thành Phong.

Phim quy tụ dàn diễn viên giàu kinh nghiệm như NSND Nguyễn Trọng Trinh (Vua Hùng), NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Văn Báu, nghệ sĩ Viết Liên, NSƯT Nguyễn Chiều Xuân (Vợ Vua Hùng) … cùng dàn diễn viên trẻ: Nguyễn Xuân Phúc (Chử Đồng Tử), Lê Trần Thanh Tâm (Tiên Dung), Hoàng Kim Ngọc, Minh Tiệp, Trần Trung Kiên, Nguyễn Bảo Anh, Trương Minh Hoàng, Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt… Huyền Tình Dạ Trạch sẽ có suất chiếu sớm vào ngày 6/2 và khởi chiếu chính thức trên toàn quốc từ ngày 10/2 này.