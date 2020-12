Hé lộ danh tính chủ nhân bộ đôi dự án điện gió 4.000 tỷ Song An, Cửu An ở Gia Lai

UBND tỉnh Gia Lai ngày 8/12/2020 đã có quyết định số 669/QĐ-UBND và quyết định số 670/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Cửu An và dự án Nhà máy điện gió Song An.

Theo đó, dự án Nhà máy điện gió Cửu An được tăng diện tích từ 12,479ha lên 21,658ha (Diện tích sử dụng đất của dự án sẽ được chuẩn xác trong giai đoạn sau thiết kế cơ sở và lập hồ sơ cấp quyết định giao, cho thuê đất theo quy định…). Đồng thời tăng vốn đầu tư từ hơn 1.711 tỷ đồng lên hơn 2.041 tỷ đồng (trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là hơn 408,2 tỷ đồng; vốn vay từ ngân hàng là hơn 1.632 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, dự án Nhà máy điện gió Song An cũng tăng diện tích từ 13,89ha lên 17,95ha và tăng vốn đầu tư dự kiến từ hơn 1.711 tỷ đồng lên hơn 2.091 tỷ đồng (trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là hơn 627,5 tỷ đồng và vốn vay từ ngân hàng hơn 1.464 tỷ đồng).

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Trước đó, ngày 21/8/2020, UBND tỉnh Gia Lai đã ký quyết định số 413 và quyết định số 412 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Cửu An và dự án Nhà máy điện gió Song An cho CTCP Điện Gió Cửu An và CTCP Điện Gió Song An làm chủ đầu tư.



Khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, 2 dự án này có tổng diện tích hơn 25,7ha và tổng vốn đầu tư dự kiến 2 dự án này là hơn 3.400 tỷ đồng. Sau gần 4 tháng được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án thì 2 dự án này đã tăng diện tích và vốn như đã nêu ở trên.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, CTCP Điện Gió Cửu An và CTCP Điện Gió Song An do một nhóm nhà đầu tư sáng lập. Cả hai công ty này (có cùng địa chỉ tại số 578 Quang Trung, phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) cùng được thành lập vào ngày 15/7/2020 và do ông Vương Đăng Vinh (SN 1967 – Hà Nội) làm người đại diện pháp luật, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Cụ thể: CTCP Điện Gió Cửu An khi thành lập có vốn điều lệ 368 tỷ đồng do 5 cổ đông sáng lập gồm: CTCP Đầu tư Xây dựng SD Việt Nam (cũng do ông Vương Đăng Vinh làm người đại diện pháp luật) góp 187,68 tỷ đồng (51%), ông Vương Thế Vũ góp 47,84 tỷ đồng (13%), ông Phạm Quốc Sỹ góp 14,72 tỷ đồng (4%), ông Trần Đức Trung góp 22,08 tỷ đồng (6%), ông Vương Đăng Vinh góp 95,68 tỷ đồng (26%). Đến ngày 20/10, công ty này tăng vốn điều lệ lên 650 tỷ đồng, kéo theo đó giá trị cổ phần của các cổ đông tăng lên theo tỷ lệ cổ phần ban đầu.

Cạnh đó, CTCP Điện Gió Song An ban đầu thành lập cũng có vốn điều lệ 368 tỷ đồng và cũng do 5 cổ đông sáng lập là CTCP Đầu tư Xây dựng SD Việt Nam, ông Vương Thế Vũ, ông Phạm Quốc Sỹ, ông Trần Đức Trung, ông Vương Đăng Vinh. Các cổ đông sáng lập này đều có giá trị cổ phần và tỷ lệ cổ phần tương tự tại CTCP Điện Gió Cửu An. Tuy nhiên, đến ngày 20/10, CTCP Điện Gió Song An lại chỉ tăng vốn điều lệ lên 590 tỷ đồng, tỷ lệ cổ phân của các cổ đông vẫn giữ nguyên.

Được biết, CTCP Đầu tư Xây dựng SD Việt Nam (có trụ sở chính tại M12-L03, Khu A- Khu đô thị mới Dương Nội, phường La Khê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) được thành lập vào ngày 8/3/2012 do ông Vương Đăng Vinh làm người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT. Trước đó, Công ty này có vốn điều lệ 151 tỷ đồng, 4 cổ đông sáng lập gồm: Ông Vương Đăng Vinh góp 148,2 tỷ đồng (98,146%), Trần Trọng Nghĩa góp 1,8 tỷ đồng (1,192%), Hoàng Đức Chiến góp 600 triệu đồng (0,397%), Vương Thị Hằng góp 400 triệu đồng (0,265%). Đến ngày 9/7/2020 (trước ngày thành lập CTCP Điện Gió Cửu An và CTCP Điện Gió Song An ít ngày), công ty này tăng vốn điều lệ lên 400 tỷ đồng.