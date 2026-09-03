Hé lộ dàn khách mời và loạt điểm nhấn đáng chờ đợi tại phiên hội nghị toàn thể KOL Summit 2026: Viral thôi chưa đủ, phải viral có tâm!

Sáng tạo nội dung, tạo ra xu hướng hay sở hữu hàng triệu người theo dõi mới chỉ là điểm bắt đầu. Tại KOL Summit 2026, những người có sức ảnh hưởng sẽ cùng nhìn lại vai trò của mình trong một không gian số ngày càng cần nhiều hơn những cam kết về trách nhiệm và niềm tin.

Ngày 7/9 tới đây, KOL Summit 2026 sẽ diễn ra tại Trung tâm hội nghị Thiskyhall Sala, TP. Hồ Chí Minh. Một trong những nội dung trọng tâm là phiên hội nghị toàn thể mang chủ đề “KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số” diễn ra từ 13h - 17h30, quy tụ đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nghệ sĩ, KOL/KOC và các nhà sáng tạo nội dung.

Điểm đáng chú ý của phiên hội nghị toàn thể nằm ở cách chương trình đặt sức ảnh hưởng trong một hành trình có điểm xuất phát, hành trang, những người đồng hành và đích đến. Mỗi phiên nội dung tiếp tục mở rộng câu chuyện về trách nhiệm của người có sức ảnh hưởng trong việc tạo dựng những giá trị tích cực trên không gian số.

Mạng lưới CLB Niềm tin Số toàn quốc chính thức ra mắt

Sau thảm đỏ đón tiếp khách mời, Expo VIP Tour và chương trình văn nghệ chào mừng, phiên hội nghị toàn thể sẽ chính thức bắt đầu với phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Tiếp đó là phát biểu khai mạc và đề dẫn của Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an.

Khoảnh khắc điểm nhấn đầu tiên tại phiên toàn thể là lễ ra mắt mạng lưới CLB Niềm tin Số toàn quốc. Đây được xem là một trong những điểm nhấn quan trọng của phiên toàn thể, khi các hoạt động xây dựng niềm tin trên không gian số được mở rộng thành một mạng lưới kết nối nhiều lực lượng, ở nhiều địa phương.

Tiếp đó, phiên Báo cáo chính sẽ triển khai câu chuyện theo 5 chặng: Khởi đầu hành trình kiến tạo giá trị; Hành trang cho hành trình; Bản lĩnh và khát vọng cho hành trình truyền cảm hứng; Những người đồng hành kiến tạo giá trị; Đích đến của sức ảnh hưởng.

Mở đầu là phần chia sẻ có chủ đề “Khởi đầu hành trình kiến tạo giá trị” của KOL Maysaa - cô gái Lào, trước khi câu chuyện được nối tiếp bởi ông Hà Phạm - Giám đốc sự kiện cấp cao, Giám đốc mảng nội dung Công nghệ & Xe VCCorp với chủ đề “Hành trang cho hành trình”. Ông Hoàng Ninh - Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương sẽ tiếp tục phiên báo cáo “Bản lĩnh và khát vọng cho hành trình truyền cảm hứng”.

Ở chặng “Những người đồng hành kiến tạo giá trị”, ông Nguyễn Tài Đức - Ban Thư ký CLB Niềm tin số Lâm Đồng sẽ mang đến góc nhìn từ một mạng lưới đang được hình thành và phát triển. Phần “Đích đến của sức ảnh hưởng” có sự tham gia của ông Chu Hải Công - Giám đốc Quan hệ công chúng, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank).

Nghệ sĩ và KOL cùng cam kết tuân thủ Bộ tiêu chuẩn người có sức ảnh hưởng

Sau giờ nghỉ giải lao, chương trình chuyển sang phiên tọa đàm “Kiến tạo niềm tin số - Từ cam kết đến hành động”, do MC Quốc Khánh chủ trì, với MC Khánh Vy đảm nhận vai trò MC tương tác.

Bàn tọa đàm có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi đến từ các lĩnh vực khác nhau gồm nhạc sĩ Huy Tuấn, diễn viên Ngô Kiến Huy, nghệ sĩ Kriss Ngo, đại diện cơ quan nhà nước từ Cục A05, cùng ông Đỗ Quang Vinh - đại diện Ngân hàng SHB.

Sự đa dạng của khách mời tạo nên một cuộc đối thoại giữa nhiều phía đang trực tiếp tham gia vào hệ sinh thái nội dung số: người sáng tạo, nghệ sĩ, doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Đây cũng là phiên trọng tâm của chương trình, mở ra cuộc thảo luận rộng hơn về sức ảnh hưởng trong bối cảnh AI đang thay đổi môi trường thông tin: Khi mọi cá nhân đều có thể tạo ra nguồn lực ảnh hưởng, xã hội sẽ thay đổi như thế nào? AI đang thay đổi sức ảnh hưởng theo cách nào? Và Việt Nam cần những chuẩn mực nào để thúc đẩy niềm tin số, đồng thời kiến tạo một tương lai sáng tạo bền vững?

Điểm nhấn thứ hai của phiên hội nghị toàn thể sẽ diễn ra tại đây: nghệ sĩ và KOL cùng cam kết tuân thủ Bộ tiêu chuẩn người có sức ảnh hưởng.

Được biết, Bộ tiêu chuẩn hoạt động cho người có ảnh hưởng, khóa đào tạo tín nhiệm người có ảnh hưởng và nền tảng đánh giá tín nhiệm người có ảnh hưởng là 3 hoạt động chính thuộc Chương trình tín nhiệm người có ảnh hưởng. Chương trình nhằm hướng tới nâng cao hiểu biết pháp lý, năng lực quản trị rủi ro và hành động có trách nhiệm trên không gian số dành cho KOL, nhà sáng tạo nội dung và influencer, ưu tiên nhóm người trẻ hoạt động tích cực trên các nền tảng số.

Với cấu trúc gồm các phiên báo cáo, tọa đàm và 2 khoảnh khắc đáng chú ý này, KOL Summit 2026 dành phần lớn thời lượng để đặt sức ảnh hưởng vào một câu chuyện rộng hơn. Đó là mỗi nội dung được tạo ra đều có khả năng tác động đến cách cộng đồng tiếp nhận thông tin, hình thành quan điểm và hành xử trên môi trường số.

Cuối cùng chương trình khép lại với phần phát biểu kết luận của đại diện Liên minh Niềm tin số.

Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II (KOL Summit 2026) là diễn đàn quốc gia thường niên với chủ đề "KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số", do Liên minh Niềm tin số dẫn dắt, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, phối hợp tổ chức cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, đồng tổ chức bởi VCCorp. Diễn đàn quy tụ hơn 100 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức được xét duyệt tham gia, cùng hơn 1.000 nghệ sĩ, KOL, nhà sáng tạo nội dung và chuyên gia có sức ảnh hưởng trên không gian mạng. KOL Summit 2026 gồm hội nghị chuyên đề và đối thoại, hội nghị toàn thể và chuỗi hoạt động trải nghiệm, tập trung vào các vấn đề nổi bật của môi trường số như AI, khủng hoảng niềm tin và tương lai ảnh hưởng số – khẳng định vai trò trung tâm của người có ảnh hưởng trong kiến tạo niềm tin số. Đây cũng là dịp Liên minh Niềm tin Số với cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và nghệ sĩ, KOL, nhà sáng tạo nội dung trên toàn quốc, tiếp tục lan tỏa các sáng kiến hướng tới một không gian mạng an toàn, minh bạch và bền vững. Mọi thông tin chi tiết về diễn đàn được cập nhật tại website chính thức: https://kolsummit.vn/

Ảnh: Niềm tin số