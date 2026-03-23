Hé lộ cuộc gọi cuối cùng đầy nước mắt trong vụ cháy nhà máy khiến 64 người thương vong ở Hàn Quốc

Phạm Trang |

Những lời nói sau cùng trong tuyệt vọng khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Sáng 22/3, một bàn thờ chung tưởng niệm các nạn nhân trong vụ cháy tại công ty Anjun Industrial đã được thiết lập tại sảnh tầng 1 của Tòa thị chính thành phố Daejeon. Không khí tang thương bao trùm khi nhiều gia đình nạn nhân đến thắp hương, nghẹn ngào tiễn biệt người thân.

Gia đình anh Jeong (41 tuổi), một trong những nạn nhân thiệt mạng, không giấu nổi đau đớn khi nhắc lại cuộc gọi cuối cùng của anh trong lúc vụ cháy xảy ra.

Theo người thân, Jeong đã gọi cho bạn gái và nói trong tuyệt vọng: “Anh không còn nhìn thấy gì nữa… mọi thứ trước mắt đều tối sầm lại. Có lẽ anh không thể ra ngoài được rồi. Em hãy nói với bố mẹ rằng anh yêu họ rất nhiều…” Đó cũng là lời nói cuối cùng của anh.

Hiện trường sự việc thương tâm (Ảnh: The Chosun)

Chú của nạn nhân, ông Hong Gwan-pyo (50 tuổi), chia sẻ: “Tôi đã cầu mong cháu mình còn sống, chạy khắp các bệnh viện gần đó để tìm kiếm. Nhưng rồi tên cháu lại nằm trong danh sách mất tích. Cảm giác như bầu trời sụp đổ”.

Tại bàn thờ chung, 14 bài vị được đặt ngay ngắn, phần lớn thuộc về những công nhân ở độ tuổi 30 đến 40. Người thân các nạn nhân vừa chạm tay vào bài vị, vừa bật khóc nức nở. Những tiếng kêu đau đớn vang lên khắp căn phòng: “Sao con tôi lại ở đây?”, “Hãy trả con lại cho tôi!”.

Anh Ahn Dae-seon (42 tuổi), em trai của một nạn nhân 46 tuổi, cúi đầu lặng lẽ lau nước mắt không ngừng. “Dù không quá thân thiết với anh trai, nhưng tôi vẫn không thể ngừng khóc. Tôi không thể tin được lại có nhiều người thiệt mạng như vậy”, anh nói. Anh cũng cho biết anh trai mình là người sống tình cảm, luôn gánh vác trách nhiệm chăm sóc mẹ, em gái và gia đình.

Người phụ nữ đau lòng trước bài vị của nạn nhân thiệt mạng (Ảnh: Yonhap)

Người đồng nghiệp của nạn nhân này kể lại: “Ngay cả ngày nghỉ, nếu có việc tăng ca, anh ấy vẫn đến làm. Anh từng nói: ‘Nghỉ ngơi để làm gì, cứ làm việc chăm chỉ rồi chăm lo cho vợ con’. Giờ tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về anh ấy”.

Theo cơ quan chức năng, 12 trong số 14 thi thể bị biến dạng nghiêm trọng, khiến việc nhận dạng bằng mắt thường là không thể. Hiện cảnh sát đang tiến hành giám định ADN để xác định danh tính.

Gia đình các nạn nhân bày tỏ mong muốn sớm xác nhận danh tính để có thể tổ chức tang lễ một cách trọn vẹn. Một quan chức cảnh sát cho biết việc nhận dạng có thể hoàn tất sớm nhất vào ngày 23/3.

Cùng ngày, ông Son Ju-hwan, đại diện của Anjun Industrial, cũng đã đến bàn thờ tưởng niệm, cúi đầu xin lỗi trước các bài vị nạn nhân. Tuy nhiên, ông từ chối trả lời câu hỏi từ báo chí.

Trước đó, ngày 20/3, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà máy sản xuất linh kiện ô tô của Anjun Industrial ở quận Daedeok, thành phố Daejeon, khiến 14 người thiệt mạng và 60 người bị thương.

Nguồn: The Chosun

