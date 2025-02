Hé lộ chuyến bay ma của ông Trump vì lo sợ Iran ám sát: Phản ứng của những người trên máy bay "chim mồi"

Tờ Independent (Anh) ngày 9/2 đưa tin, những cáo buộc về mối đe dọa ám sát Tổng thống Mỹ Donald Trump từ Iran trong chiến dịch tranh cử năm 2024 đã khiến nhóm của ông phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa cực đoan, bao gồm cả việc sử dụng máy bay “chim mồi” để đánh lạc hướng những kẻ truy đuổi.

Những chi tiết mới này là một phần nội dung trong cuốn sách sắp ra mắt vào tháng 3/2025 “Revenge: The Inside Story of Trump's Return to Power” (tạm dịch “Sự trả thù: Câu chuyện bên trong về sự trở lại quyền lực của ông Trump”) của phóng viên chính trị Alex Isenstadt của hãng tin Axios (Mỹ) người vừa tiết lộ chi tiết trong một bài đăng trên trang web của hãng tin này.

Một cuốn sách sắp ra mắt tiết lộ rằng ông Donald Trump từng lo lắng về việc máy bay của ông bị bắn hạ sau khi có thông tin về các mối đe dọa từ Iran. Ảnh: Getty

Theo phóng viên Isenstadt - người được tiếp cận rộng rãi với nhóm thân cận của ông Trump trong suốt chiến dịch tranh cử của ông, những lo ngại an ninh về việc Iran nhắm vào ông Trump đã tồn tại trong nhiều năm kể từ khi ông ra lệnh không kích giết chết tướng lĩnh cấp cao Qassem Soleimani của Iran vào năm 2020, trong nhiệm kỳ tổng thống Mỹ đầu tiên của ông Trump.

Những cáo buộc về việc Iran có âm mưu ám sát ông Trump đã được công khai vào tháng 11/2024 khi các quan chức Bộ Tư pháp Mỹ tiết lộ rằng họ đã chặn được âm mưu này. Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố và bắt giữ những người có liên quan đến âm mưu giết người thuê.

Tuy nhiên, Iran bác bỏ cáo buộc trên.

Sau khi cơ quan thực thi pháp luật Mỹ nói với ông Trump rằng Iran đã lén đưa những điệp viên có thể tiếp cận tên lửa đất đối không vào Mỹ, nhóm vận động tranh cử của ông Trump vào thời điểm đó lo ngại rằng chiếc máy bay phản lực cá nhân dễ nhận biết của ông - "Trump Force One" - có thể khiến ông dễ dàng trở thành mục tiêu trong khi máy bay cất cánh hoặc hạ cánh.

Trong cuốn sách của mình, tác giả Isenstadt viết rằng, mặc dù Iran không liên quan đến vụ ám sát ông Trump bất thành tại một cuộc vận động tranh cử ở thành phố Butler, bang Pennsylvania vào tháng 7/2024, cũng như kế hoạch ám sát bị ngăn chặn tại sân golf của ông Trump ở West Palm Beach, bang Florida vào tháng 9/2024, nhưng cả hai vụ việc đều làm gia tăng mối lo ngại về an ninh.

Sau đó, đội ngũ an ninh của ông Trump đã đưa ứng cử viên tổng thống Mỹ đến tham dự một sự kiện bằng một chiếc máy bay khác do bạn của ông Trump, tỷ phú bất động sản Steve Witkoff (hiện là đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Trump) sở hữu.

Susie Wiles - Đồng quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump - đã bay cùng ông trên chiếc máy bay của Witkoff. Nhưng những thành viên còn lại, bao gồm cả Đồng quản lý chiến dịch Chris LaCivita, đã có mặt trên chiếc "Trump Force One".

Theo tác giả Isenstadt, nhiều người có mặt trên chiếc "Trump Force One" không biết về kế hoạch bí mật này cho đến tận lúc sắp cất cánh, khi họ nhận ra ghế cạnh cửa sổ của ông Trump đang trống.

"Hôm nay sếp [Trump] không đi cùng chúng ta", LaCivita nói với cả nhóm. "Chúng tôi phải đưa ông ấy lên một chiếc máy bay khác. Đây chỉ là một dạng thử nghiệm về cách mọi thứ có thể xảy ra trong tương lai".

Điều này khiến một số nhân viên lo lắng rằng họ có thể là "thiệt hại ngoài ý muốn" nếu chiếc máy bay phản lực bị nhắm mục tiêu.

Chuyến bay đó là "một trải nghiệm siêu thực", "sự hài hước cùng với giá treo cổ", ba phụ tá của ông Trump sau đó kể lại với phóng viên Isenstadt. "Đây là một vài chuyện nghiêm trọng", họ nói.

Trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, chuyến đi trên máy bay phản lực "Trump Force One" đó được gọi là "Chuyến bay ma".

Theo tác giả Isenstadt, cũng trong ngày hôm đó, Mật vụ Mỹ đã sắp xếp một đoàn xe hộ tống làm “chim mồi”, với người đóng thế ông Trump trên một chiếc xe và các nhân viên trên một xe khác.