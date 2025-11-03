Hé lộ chi phí 'nuôi' Hyundai Tucson hàng tháng

Sở hữu Hyundai Tucson phiên bản máy dầu, anh Nguyễn Đỉnh (Phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết điều khiến anh bất ngờ nhất không phải là công nghệ hay tiện nghi, mà là chi phí nuôi xe "dễ chịu đến ngạc nhiên".

"Trước đây tôi đi xe phân khối lớn, mỗi tháng tốn khoảng 1,5 triệu tiền xăng, bảo dưỡng, chăm sóc. Giờ chuyển sang Tucson máy dầu, tổng chi phí sử dụng mỗi tháng chỉ khoảng 1,7-1,8 triệu đồng, mà cả gia đình 5 người đi lại thoải mái, mưa nắng không lo", anh Đỉnh chia sẻ.

Trên thực tế, bài toán tài chính trong việc sử dụng ô tô là bài toán thú vị và không tốn kém nhiều như mọi người nghĩ. Đặc biệt là khi chia trên tổng số người được xe phục vụ.

Anh Phan Văn Thái (Phường Đống Đa, Hà Nội), cũng sở hữu một chiếc Tucson động cơ diesel, cho biết thêm: "Tucson là một chiếc xe rất tốt và tiết kiệm, bản thân nuôi chiếc xe này không tốn nhiều tiền. Riêng nhà mình thì chiếc xe phục vụ cho 6 người, 5 người lớn và một em bé thì tính ra mỗi tháng mỗi người mất khoảng 284.000 đồng, chưa tính tiền gửi xe."

Anh Thái cho biết thêm: "Cuộc sống hiện đại có những tiện ích, nhưng có những hạn chế về môi trường, giao thông. Sở hữu một chiếc xe giúp đảm bảo an toàn, tạo không gian gắn kết hơn cho gia đình. Theo tôi, Tucson là một chiếc xe tốt và sử dụng không tốn kém."

Dưới đây là bảng tổng hợp tham khảo chi phí sử dụng Hyundai Tucson bản máy dầu:

1. Chi phí nhiên liệu:

Phiên bản Mức tiêu hao nhiên liệu Chi phí 1.000 km (đồng) 2.0 Xăng Tiêu chuẩn 7,9 L/100km 1.580.000 đồng (xăng 20.000đ/lít) 2.0 Dầu Đặc biệt 6,3 L/100km 1.386.000 đồng (dầu 22.000đ/lít) 1.6 T-GDi Đặc biệt 7,5 L/100km 1.725.000 đồng (dầu 22.000đ/lít)

Ghi chú: Giá nhiên liệu tham khảo tháng 10/2025

Với mức tiêu hao này, bản Tucson máy dầu chỉ tốn khoảng 1,4 triệu đồng/1.000 km, tương đương chi phí vận hành của một chiếc xe máy tay ga cao cấp, nhưng đổi lại là không gian 5 chỗ rộng rãi, an toàn và tiện nghi.

2. Bảo dưỡng định kỳ: 10.000 km/lần

Hyundai áp dụng chế độ bảo dưỡng tiêu chuẩn mỗi 10.000 km, với chi phí thay dầu máy và lọc dầu khoảng 1,2 triệu đồng/lần, kiểm tra tổng quát miễn phí trong 3 năm hoặc 50.000 km đầu tiên.

Nếu tính trung bình, chủ xe chỉ chi khoảng 120.000 đồng/tháng cho bảo dưỡng định kỳ. Đây là con số thấp hơn nhiều so với mức trung bình của phân khúc SUV hạng C.

Hạng mục Chi phí Ghi chú Thay dầu máy + lọc dầu 1.200.000 đồng Chính hãng Hyundai Kiểm tra tổng quát Miễn phí Trong 3 năm/50.000 km đầu

3. Chi phí phát sinh

Hạng mục Chi phí trung bình/tháng Rửa xe + chăm sóc 100.000 - 150.000 đồng Phủ ceramic (3 năm) 222.000 đồng (8 triệu/36 tháng) Thay 4 lốp (60.000 km) 55.000 đồng (16 triệu/cặp)

Hiện tại, Hyundai Tucson 2.0 Bản Dầu Đặc Biệt đang được giảm 55 triệu đồng trong tháng 10/2025, với giá lăn bánh tỉnh từ 1,091 tỷ. Nếu thích động cơ bốc, phấn khích ngay từ khi lăn bánh thì bạn có thể chọn bản động cơ xăng phù hợp với yêu cầu của mình.