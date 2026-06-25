Hé lộ cách Trung Quốc thâm nhập thị trường ô tô lớn thứ 3 thế giới dù bị 'dựng hàng rào' suốt nhiều năm

Bất chấp các rào cản địa chính trị từ New Delhi, công nghệ xe điện Trung Quốc vẫn đang thâm nhập sâu vào Ấn Độ thông qua các thỏa thuận cấp phép và cung ứng nền tảng.

Theo Reuters, các công ty xe Trung Quốc có thể bị hạn chế chế độ trực tiếp tại Ấn Độ, nhưng công nghệ xe điện của họ vẫn đang tìm kiếm đường vào thị trường ô tô thứ ba thế giới. Từ năm 2020, New Delhi đã kiềm kiểm soát dòng vốn từ Trung Quốc sau các căng thẳng biên giới.

Trong khi đó, Bắc Kinh cũng tăng cường kiểm soát hoạt động xuất khẩu công nghệ. Dù vậy, mối liên kết giữa ô lớn với nước vẫn tiếp tục mở rộng dưới nhiều biểu thức hợp hợp mới.

Đầu tháng 6, hãng xe Ấn Độ Tata Motors đã công bố kế hoạch sử dụng nền tảng của tập đoàn Chery để phát triển các dòng xe điện cao cấp trong nước. Để tránh những rủi ro có thể xảy ra, hãy đồng ý thiết kế dưới dạng hợp lý đồng thời cung cấp vấn đề, không bao gồm chuyển nhượng cổ phần hay chuyển giao công nghệ cốt lõi cốt lõi.

Nhiều chuyên gia đã xác định rõ ràng, nếu muốn mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao vị trí trong chuỗi ứng dụng toàn cầu, Ấn Độ khó có thể hoàn thành việc phân tích công nghệ xe điện Trung Quốc. Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp Trung Quốc cũng không thể bỏ qua một trong những thị trường tiềm năng nhất thế giới khi theo đuổi tham vọng toàn cầu hóa.

Đối với Tata Motors, công việc hợp tác với Chery đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian phát triển sản phẩm và đưa ra thị trường xe mới. Về lâu dài, công ty đặt mục tiêu theo từng bước thay thế điều kiện nhập khẩu bằng năng lực sản xuất nội địa, phù hợp với chiến lược cung cấp công nghiệp trong nước của chính phủ Ấn Độ.

Trong khi đó, các nhà sản xuất ô tô cho Trung Quốc đang chịu áp lực từ tốc độ tăng trưởng chậm lại và trạng thái dư thừa năng suất tại thị trường nội địa. Các đồng cấp phép và ứng dụng công nghệ trở thành giải pháp giúp họ mở rộng nguồn thu mà vẫn giữ thủ thuật kiểm soát xuất khẩu của Bắc Kinh.

Mẫu xe điện của Tata Motors được phát triển dựa trên nền tảng của Chery.

Xu hướng này cho thấy Ấn Độ vẫn chưa thể tách khỏi ảnh hưởng của ứng dụng xe điện Trung Quốc. Đồng thời, sự hiện diện ngày càng sâu sắc của các công nghệ Trung Quốc có thể tạo ra sức mạnh cho các nhà sản xuất Nhật Bản và các nhà sản xuất quốc tế khác, vốn tận dụng khoảng trống thị trường làm cho các thương hiệu Trung Quốc chưa thể tham gia trực tiếp tiếp theo.

Sự xuất hiện của các đối tác Trung Quốc cũng đang tạo ra sức ép cạnh tranh đối với các doanh nghiệp lâu năm đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Châu Âu. Công nghệ Trung Quốc được đánh giá có giá thành rẻ hơn và tốc độ phát triển nhanh hơn. Một ví dụ là nhà sản xuất linh kiện Uno Minda của Ấn Độ đã thành lập liên doanh với công ty Inovance of Trung Quốc để sản xuất hệ thống truyền động xe điện trong nước, cạnh tranh trực tiếp với các nhà cung cấp ứng dụng lớn như Bosch, Nidec và Aptiv.

Tuy nhiên, các hoạt động hợp tác kỹ thuật không phải lúc nào cũng diễn ra thuận lợi. Vào năm 2025, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Bắc Kinh nhằm đáp ứng chính sách thuế từ Mỹ đã tạo ra nhà sản xuất pin Amara Raja của Ấn Độ phải liên tục đồng ý cấp phép công nghệ pin lithium-ion với Gotion của Trung Quốc.

Sau khi đồng ý được thư viện, Amara Raja buộc phải thúc đẩy nghiên cứu nội bộ và tuyển dụng nhân sự thay thế. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn phải nhập thiết bị và vật liệu từ Trung Quốc để duy trì kế hoạch sản xuất, đồng thời gặp khó khăn trong công việc xin thị thực cho các kỹ sư Trung Quốc sang hỗ trợ vận hành nhà máy.

Bên cạnh Tata Motors, tập đoàn JSW Motor của tỷ phú Sajjan Jindal cũng đã đồng tình với Chery. Theo các nguồn thân thiện, JSW đã chi khoảng 20 tỷ rupee, tương thích 209 triệu USD, cùng các tài khoản phí bản quyền để đổi lấy quyền sử dụng và tùy chỉnh nền nền tảng của Chery cho các dòng xe hybrid và xe điện tại Ấn Độ.

Tập đoàn này dự kiến đầu tư tổng cộng 3 tỷ USD vào dự án với mục tiêu đạt doanh thu số 300.000 xe vào năm 2030. Trong giai đoạn đầu, các mẫu xe sẽ được nhập khẩu dưới dạng bộ linh kiện rời khỏi Chery khi từng bước nội địa hóa sản xuất tại nhà máy ở miền Tây Ấn Độ.

Những người đồng ý như vậy cho dù tồn tại các rào cản địa chính trị, sự phụ thuộc lẫn nhau về công nghệ và cung cấp chuỗi giữa nền kinh tế hai nền tảng nền tảng vẫn rất khó được cắt hoàn toàn. Đối với doanh nghiệp Trung Quốc liên Ấn Độ, hợp tác kỹ thuật đang trở thành giải pháp thực tế hơn so với việc phát triển bên ngoài một thị trường đầy tiềm năng.







