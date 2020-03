Hé lộ ca giải phẫu tử thi nhiễm Covid-19 đầu tiên trên thế giới: Giống như lính trinh sát, lại giống như phi hành gia

ND: An An | TK: Bạch Quả | 05/03/2020 06:05

0

Hé lộ ca giải phẫu tử thi nhiễm Covid-19 đầu tiên trên thế giới: Giống như lính trinh sát, lại giống như phi hành gia