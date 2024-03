Sau thành công của vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU), Iron Man đã nhanh chóng trở thành một trong những siêu anh hùng được yêu mến nhất cả trên màn ảnh lớn lẫn trong thế giới truyện tranh. Mặc dù không sở hữu bất kỳ siêu năng lực nào, nhưng chính khối óc thiên tài cùng những bộ giáp tân tiến đầy sáng tạo đã giúp chàng tỷ phú lắm tài nhiều tật trở thành trụ cột của Avengers cũng như nhiều biệt đội siêu anh hùng khác.

Tuy nhiên, có một phiên bản giáp của Iron Man có thể dễ dàng biến anh thành một trong những nhân vật đáng gờm nhất của vũ trụ Marvel mà ngay cả Captain Marvel cũng phải dè chừng.



Iron Man sẽ có bộ giáp mới với khả năng kháng phép, kháng phóng xạ, và cứng cáp đến mức Captain Marvel cũng không thể phá hủy - Ảnh: Internet.

Cụ thể, trong chương truyện Invincible Iron Man #16 của Gerry Duggan, Juan Frigeri và Bryan Valenza, Tony Stark sẽ cho ra mắt bản giáp Mark 72, làm từ Mysterium - kim loại đột biến với khả năng kháng phép thuật, kháng ma thuật và ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Iron Man, hay chính xác hơn là Mysterium Man, đã âm thầm thu thập Mysterium với sự giúp sức của bà xã Emma Frost để có thể tạo ra món vũ khí tối ưu nhất trong cuộc chiến với tổ chức Orchis, đặc biệt là phản diện Feilong.



Trước đó, Stark và Frost đã chịu thất bại trước Feilong và đội quân khổng lồ Stark Sentinels, gồm những công nghệ tân tiến nhất hiện nay, của hắn. Chàng tỷ phú thừa hiểu rằng để lật ngược thế cờ, anh cần một bộ giáp mạnh nhất, đẳng cấp nhất mà bản thân từng chế tạo. Và ngay lập tức, Stark nghĩ đến Mysterium. Đây là thứ kim loại được khai thác từ vũ trụ bởi các thành viên của S.W.O.R.D, có tính chất đặc biệt rắn chắc, có khả năng chống lại phép thuật và đặc biệt là có thể kháng các loại phóng xạ.

Trên thực tế, kháng phóng xạ có lẽ là chức năng quan trọng nhất của bộ giáp Mark 72, bởi Feilong, đối thủ của Stark, là kẻ sở hữu rất nhiều năng lực mang tính phóng xạ. Bên cạnh đó, độ cứng cáp của Mysterium cũng là một điểm cộng đáng chú ý, khi mà ngay cả Captain Marvel, một trong những nhân vật mạnh nhất toàn cõi Marvel, cũng không thể bẻ cong hay làm biến dạng nó.

Bộ giáp mới sẽ giúp Tony Stark và Emma Frost đánh bại Feilong? - Ảnh: Internet.

Mark 72 có thể xem là phương án một mũi tên trúng hai đích của Stark, vừa giúp anh đánh bại Feilong và giành lại đế chế khổng lồ của mình, lại vừa giúp Emma Frost đánh sập Orchis một lần và mãi mãi. Kể từ khi thất bại, hai vợ chồng Stark đã phải liên tục hoạt động trong bí mật và gặp rất nhiều khó khăn trong việc chống lại kẻ thù vì những thiếu thốn về mặt công nghệ cũng như sức mạnh. Trong khi Stark phải giả vờ là một gã tỷ phú thất thế, Frost thậm chí buộc phải thay đổi danh tính để bảo vệ an toàn cho bản thân.



Giờ đây, với bộ giáp Mark 72, có thể nói cả 2 đã sẵn sàng cho trận chiến sinh tử sắp tới để ngăn chặn Feilong, và xa hơn là hội Orchis và khép lại sự kiện Fall of the House of X. Kết quả của trận chiến này có lẽ sẽ được hé lộ khi tập truyện Invincible Iron Man #16 ra mắt vào ngày 20/3 tới đây.

Nguồn: ScreenRant