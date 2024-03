Nhờ sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, con người ngày nay làm được những điều mà từng bị cho là không tưởng. Một trong số đó đến vào hôm 28/2 khi 8 phi công mặc lên người bộ đồ như trong bộ phim Iron Man của Marvel và bay lượn điệu nghệ trên không trung.

Tất nhiên, không có kẻ thù với sức mạnh siêu nhiên nào ở đây cả. Họ chỉ đang tham dự Jet Suit Race Series - giải đấu lần đầu tiên được tổ chức dành riêng cho những "người bay".

Tại đây, 8 người được CNN mô tả là "siêu anh hùng" sẽ tranh tài trong quãng đường dài khoảng 1km, với 12 vật cản được dựng dưới nước. Có 4 vòng loại được tổ chức nhằm tìm ra những cái tên xuất sắc nhất lọt vào trận chung kết.

Được biết, giải đấu do Hội đồng thể thao Dubai tổ chức và có sự đồng hành của Gravity Industries - đơn vị tạo ra những bộ đồ bay đặc biệt.

"Giải đấu có người thắng, người thua, người về đích, người thất bại. Mọi thứ nhìn vào có thể hơi hỗn loạn một chút nhưng rất tuyệt vời", Richard Browning - người sáng lập Gravity Industries - cho hay.

Browning cũng hy vọng cuộc đua này sẽ tạo ra một cơn sốt, thu hút sự chú ý của những nhà khoa học và kiến trúc sư hàng đầu trên thế giới. Ông tin rằng nếu có thêm sự tham dự của các chuyên gia đầu ngành, công nghệ người bay sẽ được phát triển nhanh chóng. "Có những điều chúng ta cho rằng là nực cười cho đến khi chúng thành hiện thực", Browning chia sẻ.

Hình ảnh 2 VĐV tham dự giải Jet Suit Race Series. Ảnh: Jon Gambrell/AP

Những Iron Man trên không

Các VĐV tham dự cuộc thi vừa qua được trang bị một bộ đồ đặc biệt với sự kết hợp của 5 động cơ, bao gồm 1 động cơ phản lực lớn ở phía sau theo kèm 2 chiếc nhỏ hơn ở tay. Browning tiết lộ bộ đồ này sở hữu công suất vào khoảng 1.700 mã lực, tức tương đương một chiếc siêu xe Bugatti Veyron có giá hàng trăm nghìn USD.

Khi xuất phát, các phi công điều chỉnh hướng bay bằng cách di chuyển cách tay của mình, ví dụ như chỉ tay xuống để bay lên. Tất nhiên, họ cũng phải xử lý cẩn trọng để giữ tốc độ ở mức "có thể điều khiển được". Tốc độ nhanh nhất từng được ghi nhận của một người bay là 136 km/h do chính Browning thiết lập.

Giống như bất kỳ môn thể thao tốc độ nào, rủi ro cũng rình rập với những người tham gia bay lượn trên không. Năm 2020, từng có một người bay thiệt mạng trong một vụ tai nạn. Chính vì thế, giải đấu vừa qua được tổ chức trên mặt nước để đảm bảo an toàn.

"Bằng cách cho thi đấu trên biển, nếu mất lái, bạn chỉ rơi xuống nước mà thôi. Khi động cơ ngấm nước, việc sửa chữa sẽ tốn kém hơn một chút nhưng ít ra không ai bị thương", Browning tiết lộ. Theo tiết lộ, vỏ động cơ được làm từ hỗn hợp nhôm, polymer và titan.

Thiết bị bay được các VĐV sử dụng tại giải đấu vừa qua không nằm trong bất kỳ danh mục hàng không nào. Tuy nhiên, Browning tiết lộ ông vẫn làm việc với các cơ quan hàng không nổi tiếng như CAA của Anh hay FAA của Mỹ để đảm bảo họ tuân thủ các quy tắc và biện pháp an toàn hiện có.

Issa Kalfon - thành viên trong đội huấn luyện bay của Gravity - cũng thừa nhận an toàn là ưu tiên một. Kalfon đã bay như Iron Man trong hơn 30 sự kiện lớn nhỏ và cũng thắng luôn sự kiện vừa qua. Tuy nhiên trên thế giới, rất ít phi công sở hữu kinh nghiệm như Kalfon ở môn này.

Ahmed Al Shehhi đại diện cho UAE tham dự Jet Suit Race Series năm nay. Anh này mới chỉ thử bay bằng bộ đồ đặc biệt chỉ 3 tuần trước ngày tranh tài. Kinh nghiệm rõ ràng chưa có nhiều nhưng Ahmed lại bắt nhịp rất nhanh.

Browning cho biết các phi công cần được đào tạo kỹ càng trước khi được bay chính thức. Tuy nhiên, ông thừa nhận việc này không quá khó như phần đông tưởng tượng.

Thiết bị của Gravity giúp con người có thể bay lên không trung. Ảnh: Gravity Industries Ltd / Toby Patterson

Không chỉ vì mục đích giải trí

Các giải đấu như Jet Suit Race Series là điều Browning và các cộng sự của mình hướng tới khi sáng tạo ra các bộ đồ bay trên không. Tuy nhiên, đây không phải là tất cả. Những năm qua, Browning đã có những cuộc thảo luận cùng các đơn vị có thẩm quyền để triển khai sản phẩm của mình vào công tác tìm kiếm, cứu hộ, y tế hay thậm chí là quân sự.

Năm 2020, Dịch vụ cứu hộ bầu trời (GNAAS) đã thử nghiệm bộ đồ trên vào một hoạt động của mình trên khu vực đồi núi của Anh, rút ngắn đáng kể thời gian tiếp cận mục tiêu, từ 25 phút xuống còn chỉ 90 giây.

Sau đó một năm, Hải quân Hoàng gia Anh và Thủy quân Lục chiến Hoàng gia cũng từng thử nghiệm bộ đồ do Gravity sản xuất cho lực lượng của mình. Với Browning, đây là một bước tiến đáng kể.

"Chúng tôi đào tạo lực lượng ứng phó đặc biệt và nhân viên y tế cứu hộ để di chuyển trên mọi địa hình, ban ngày hoặc ban đêm, trên dây, bùn, mìn, trong thời tiết làm hầu hết trực thăng không thể bay, để đến bất kỳ điểm nào trên hành tinh" Browning nói thêm.

Sự kiện vừa qua chỉ là bước đầu trong hành trình đưa "người bay" đến gần hơn với đại chúng. Dự kiến năm sau, một giải vô địch thế giới sẽ được tổ chức ở Dubai với ít nhất 12 VĐV tham dự. Browning kỳ vọng sự kiện này sẽ tạo được tiếng vang lớn.

"Đối với nhiều người, bộ đồ bay đã biến ước mơ của họ thành hiện thực. Thời thơ ấu của họ đã say mê với các nhân vật viễn tưởng như 'The Rocketeer', 'Ironman' hay 'The Jetsons'. Giờ chúng tôi đã giúp họ được trải nghiệm điều tưởng chừng viễn tưởng đó", Browning nói thêm.

Nguồn: CNN