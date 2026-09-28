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Hé lộ 4 nghệ sĩ góp mặt ở Gala CCA 2026: Hồ Ngọc Hà trở lại, các gương mặt khác cũng đang rất ‘hot’ hiện nay

Đức Khôi
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Ban tổ chức Better Choice Awards 2026 công bố dàn nghệ sĩ biểu diễn tại đêm Gala tối 4/10 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia gồm Hồ Ngọc Hà, Phùng Khánh Linh, Hà Lê và Cheng.

Bốn nghệ sĩ trong đêm Gala lộ diện

Theo công bố mới nhất của ban tổ chức, Gala Better Choice Awards 2026 (gồm cả Car Choice Awards 2026) sẽ tiếp tục có sự góp mặt của các nghệ sĩ biểu diễn - một điểm nhấn không thể thiếu ở các mùa Gala trước đây. Bốn cái tên được công bố năm nay gồm Hồ Ngọc Hà, Phùng Khánh Linh, Hà Lê và Cheng.

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4 nghệ sĩ sẽ xuất hiện trong đêm Gala BCA - CCA 2026. Ảnh: BCA

Trong đó, Hồ Ngọc Hà từng góp mặt biểu diễn tại đêm Gala Better Choice Awards 2023, tổ chức tối 29/10/2023 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Hòa Lạc. Cô đảm nhận tiết mục khép màn chương trình, trình diễn hai ca khúc “Cô Đơn Trên Sofa” và “Walk Walk”. Đêm Gala năm đó có tổng cộng 10 tiết mục nghệ thuật.

Ba nghệ sĩ khác cũng đang rất “hot” hiện nay. Hà Lê được biết đến với dự án “Trịnh Contemporary” làm mới nhạc Trịnh Công Sơn, mở đầu bằng album “Ở trọ” (2020) và tiếp nối với album “Đơn sơ” (2024). Cheng là gương mặt mới nổi từ chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” mùa 2 năm nay, được chú ý qua đoạn rap mở đầu “Lúa nếp là lúa nếp làng”. Phùng Khánh Linh là ca sĩ dòng nhạc trẻ, thường xuyên xuất hiện tại các chương trình âm nhạc lớn trong năm 2026.

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Ngoài Hồ Ngọc Hà thì 4 nghệ sĩ còn lại là những gương mặt mới ở Gala CCA. Ảnh: BCA

Theo dự kiến, đêm Gala vinh danh và trao giải Better Choice Awards - Car Choice Awards 2026 diễn ra từ 17h00 đến 21h40 ngày 4/10/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), Hà Nội.

Điểm mới của màn biểu diễn nghệ thuật và trưng bày xe năm nay

Năm nay, các tiết mục biểu diễn nghệ thuật của đêm Gala diễn ra tại Phòng Khánh tiết, Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC). Đó là không gian trong nhà.

Bên cạnh đó, khu vực trưng bày xe được bố trí ngoài trời, ngay tại khuôn viên NCC. Khu vực này quy tụ khoảng 60 mẫu xe thuộc Top 5 đề cử Car Choice Awards 2026, nằm trong khuôn khổ triển lãm Vietnam Innovation Mobility Show (VIMS) 2026. Triển lãm diễn ra song song trong hai ngày 3-4/10, mở cửa tự do từ 8h đến 18h mỗi ngày.

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Mini game hấp dẫn khi có mặt tại VIMS năm nay. Ảnh: CCA

Bên cạnh hoạt động xem xe và lái thử, ban tổ chức còn triển khai minigame trên mạng xã hội trong khuôn khổ VIMS 2026, do cộng đồng “Bí Mật Xe Biz” thực hiện. Người tham gia đến trải nghiệm tại triển lãm, sau đó chia sẻ cảm nhận trên Facebook cá nhân để tham gia tranh giải. Tổng giá trị giải thưởng gần 38 triệu đồng.

Car Choice Awards 2026 là một trong bốn hệ giải thuộc Better Choice Awards 2026 - giải thưởng thường niên cấp quốc gia do VCCorp, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Cục Đổi mới sáng tạo (SATI) đồng tổ chức. CCA năm nay mang chủ đề “Shaping The Next Drive - Kiến tạo chuẩn mực mới”, kết quả các hạng mục được tổng hợp từ điểm Hội đồng Thẩm định chuyên môn và bình chọn cộng đồng.
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Tags

Hồ Ngọc Hà

phùng khánh linh

Hà Lê

Better Choice Awards

Car Choice Awards 2026

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