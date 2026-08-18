Hayden Panettiere nói về những góc khuất khi lớn lên tại Hollywood trong cuộc phỏng vấn cuối

Trong một cuộc phỏng vấn thực hiện vào tháng 3 năm nay, Hayden Panettiere chia sẻ về trải nghiệm "khắc nghiệt" khi làm sao nhí. Cô nói: "Tôi đã bị nhào nặn".

Bìa cuốn hồi ký của Hayden Panettiere. (Ảnh: Hayden Panettiere)

Ngày 17/8, những người yêu thích phim truyền hình Mỹ đã bị sốc trước thông tin Hayden Panettiere qua đời ở tuổi 36. Những cuộc trò chuyện trước đó của nữ diễn viên lập tức được truyền thông Mỹ đưa lại và những nội dung này cho thấy phần nào sự khó khăn mà các ngôi sao phải đối mặt khi sống trong hào quang. Nữ diễn viên từng được đề cử giải Quả Cầu Vàng bắt đầu đóng quảng cáo từ khi còn là trẻ sơ sinh trước khi nhận vai trong các bộ phim truyền hình dài tập như "One Life to Live" (năm 1994) và "Guiding Light" (năm 1996).

Trong một cuộc phỏng vấn vào đầu năm nay nhân dịp giới thiệu cuốn hồi ký mới mang tên "This Is Me: A Reckoning", ngôi sao của phim "Nashville" đã thẳng thắn chia sẻ về trải nghiệm "khắc nghiệt" khi còn là sao nhí. Cô nói: "Tôi đã trải qua cuộc khủng hoảng danh tính đầu tiên của mình. Tôi nhớ chính xác nơi mình đứng lúc đó: ngay trong phòng ngủ khi mới 12 tuổi".

Hayden giải thích rằng cô đã dành phần lớn tuổi thơ để "vào vai các nhân vật" hoặc ngồi chờ trong các phòng thử vai.

"Đó là trải nghiệm khắc nghiệt nhất; nào là căn phòng lạnh lẽo, trơ trọi, và cả một hàng người ngồi đó để đánh giá bạn" - cô nói.

Panettiere nhớ lại mọi chuyện đã thay đổi thế nào khi các nhà sản xuất phát hiện ra cô có thể khóc theo yêu cầu trong quá trình quay phim "Guiding Light". Cô nhớ lại: "Tôi sẽ không bao giờ quên được điều đó. Một khi họ nhận ra khả năng ấy, dường như tôi chẳng bao giờ ngừng khóc nữa".

"Bạn trải qua những biến cố cuộc đời, và để thể hiện những hình ảnh đó, bạn buộc phải tự đưa mình vào những miền cảm xúc vô cùng tăm tối và đau đớn" - cô tiếp tục - "Rồi bạn ngồi đó, để rồi sau đó lại nhận được lời khen ngợi và tình yêu thương vì điều ấy. Bạn sẽ nghĩ: "Trời ơi, hóa ra khi mình đau khổ, mình lại được yêu thương"".

Panettiere thừa nhận: "Tôi đã không thực sự lắng nghe bản thân mình. Tôi là người cầu toàn. Kiểu như là... tôi đã bị nhào nặn vậy. Tôi luôn khắt khe và kỷ luật với bản thân vì tôi đã được định hình từ khi còn quá nhỏ rằng: "không được phép đặt câu hỏi". Người ta bảo: "Cô đứng vào đúng vị trí, đọc đúng lời thoại, rồi tôi muốn cô lao mình vào một tòa nhà giữa đêm khuya dưới cơn mưa tầm tã"... mọi thứ cứ lặp đi lặp lại mãi như thế. Những pha hành động điên rồ ấy. Bạn sẽ nghĩ: "Tuyệt, vâng, được thôi. Không vấn đề gì, không vấn đề gì cả". Lại làm tiếp, lại làm tiếp... và rồi tôi đến cái độ tuổi mà lúc nào cũng đầy những cảm xúc dồn nén và bực dọc, đến mức tôi sẵn sàng thử bất cứ cách nào để mọi thứ ổn thỏa".

Ngôi sao từng đóng phim "Heroes" chia sẻ rằng ngay từ khi còn rất nhỏ, cô đã nhận thức được những tổn thương về mặt cảm xúc rồi sẽ có lúc "bộc phát theo những cách tiêu cực" khi cô trưởng thành.

"Tôi hóa thân vào đủ mọi nhân vật và cảm thấy những nhân vật ấy thật chân thực, họ là một phần trong tôi, nhưng còn tôi là ai khi bước ra khỏi những vai diễn đó?" - cô nhớ lại những băn khoăn của mình thời bấy giờ - "Bản sắc thực sự của tôi là gì?".

Alyshia Ochse – người điều phối buổi tọa đàm và cũng là diễn viên phim "True Detective" – sau đó đã hỏi Panettiere liệu cô có bao giờ học được cách phục hồi cảm xúc hay không, sau khi liên tục được tán thưởng vì khả năng bộc lộ sự tổn thương ngay lập tức từ khi còn là diễn viên nhí. Panettiere đáp lời: "Chà, rõ ràng là không hề ổn chút nào. Mọi chuyện chẳng lành mạnh chút nào cả".

Nữ diễn viên cho biết một trong những thực tế khắc nghiệt nhất khi làm việc trong ngành truyền hình từ lúc còn nhỏ là việc phải dành nhiều năm cuộc đời cho những dự án mà bản thân cô hầu như chẳng hiểu rõ. Cô nói: "Khi nhận lời tham gia một dự án, bạn đang cam kết dành ra sáu năm cuộc đời chỉ dựa trên một kịch bản duy nhất. Thế nên, bạn thực sự chẳng biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì".

"Tôi đã không nhận ra mức độ ảnh hưởng của nó đối với mình cho đến khi tôi trở nên đầy oán giận, cáu bẳn và buồn bực; rồi khi về nhà, tôi không thể nào bước ra khỏi góc giường – chiếc giường trở thành nơi trú ẩn an toàn duy nhất của tôi".

Những năm gần đây, Panettiere đã cởi mở chia sẻ về những khó khăn cô gặp phải, từ chứng nghiện ngập, trầm cảm sau sinh cho đến việc phải lớn lên dưới ánh hào quang của sự nổi tiếng khi còn là diễn viên nhí. Cuốn hồi ký mới của cô mang tên "This Is Me: A Reckoning" (tạm dịch: Đây là tôi: Một sự nhìn nhận lại) đã được phát hành vào ngày 19 tháng 5, trong đó ghi lại chi tiết hơn về những trải nghiệm này.